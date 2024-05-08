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Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
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14:20 08.05.2024 (обновлено: 14:22 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/veteran-1944666425.html
Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы
Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы
Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах России в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:20
2024-05-08T14:22
общество
россия
архангельск
новосибирск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах России в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В преддверии 79-й годовщины Великой Победы военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии навещают ветеранов Великой Отечественной войны во всех регионах страны. Под окнами домов, где живут фронтовики и труженики тыла, росгвардейцы проводят персональные парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров... Всего под постоянным патронажем ведомства на сегодняшний день находится 142 ветерана", - говорится в сообщении. Так, в Архангельске росгвардейцы поздравили труженицу тыла Елизавету Васильевну Юн со 101-летием и наступающим Днём Победы, в Карелии навестили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Мурсалову. В Новосибирске в рамках всероссийской акции "Эстафета подвига" в местах проживания ветеранов прошли персональные мини-парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров. Росгвардейцы вместе со школьниками и воспитанниками детсадов поздравили гвардии майора Николая Васильевича Шумкина, которому в этом году исполнится 100 лет.
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общество, россия, архангельск, новосибирск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы
Общество, Россия, Архангельск, Новосибирск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), День Победы
Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы

Росгвардейцы поздравили 101-летнюю жительницу Архангельска Юн с Днем Победы

© Фото : РосгвардияСотрудница Росгвардии поздравляят ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Сотрудница Росгвардии поздравляят ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Росгвардия
Сотрудница Росгвардии поздравляят ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах России в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В преддверии 79-й годовщины Великой Победы военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии навещают ветеранов Великой Отечественной войны во всех регионах страны. Под окнами домов, где живут фронтовики и труженики тыла, росгвардейцы проводят персональные парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров... Всего под постоянным патронажем ведомства на сегодняшний день находится 142 ветерана", - говорится в сообщении.
© Фото : РосгвардияСотрудники Росгвардии поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Сотрудники Росгвардии поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Росгвардия
Сотрудники Росгвардии поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Так, в Архангельске росгвардейцы поздравили труженицу тыла Елизавету Васильевну Юн со 101-летием и наступающим Днём Победы, в Карелии навестили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Мурсалову.
В Новосибирске в рамках всероссийской акции "Эстафета подвига" в местах проживания ветеранов прошли персональные мини-парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров. Росгвардейцы вместе со школьниками и воспитанниками детсадов поздравили гвардии майора Николая Васильевича Шумкина, которому в этом году исполнится 100 лет.
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ОбществоРоссияАрхангельскНовосибирскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)День Победы
 
 
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