https://ria.ru/20240508/veteran-1944666425.html

Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы

Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024

Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы

Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах России в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:20

2024-05-08T14:20

2024-05-08T14:22

общество

россия

архангельск

новосибирск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день победы

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах России в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В преддверии 79-й годовщины Великой Победы военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии навещают ветеранов Великой Отечественной войны во всех регионах страны. Под окнами домов, где живут фронтовики и труженики тыла, росгвардейцы проводят персональные парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров... Всего под постоянным патронажем ведомства на сегодняшний день находится 142 ветерана", - говорится в сообщении. Так, в Архангельске росгвардейцы поздравили труженицу тыла Елизавету Васильевну Юн со 101-летием и наступающим Днём Победы, в Карелии навестили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Мурсалову. В Новосибирске в рамках всероссийской акции "Эстафета подвига" в местах проживания ветеранов прошли персональные мини-парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров. Росгвардейцы вместе со школьниками и воспитанниками детсадов поздравили гвардии майора Николая Васильевича Шумкина, которому в этом году исполнится 100 лет.

https://ria.ru/20240223/artisty-1929101955.html

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общество, россия, архангельск, новосибирск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы