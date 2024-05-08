Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах с Днем Победы
Росгвардейцы поздравили 101-летнюю жительницу Архангельска Юн с Днем Победы
© Фото : РосгвардияСотрудница Росгвардии поздравляят ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Сотрудница Росгвардии поздравляят ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов в разных регионах России в преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В преддверии 79-й годовщины Великой Победы военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии навещают ветеранов Великой Отечественной войны во всех регионах страны. Под окнами домов, где живут фронтовики и труженики тыла, росгвардейцы проводят персональные парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров... Всего под постоянным патронажем ведомства на сегодняшний день находится 142 ветерана", - говорится в сообщении.
© Фото : РосгвардияСотрудники Росгвардии поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Сотрудники Росгвардии поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Так, в Архангельске росгвардейцы поздравили труженицу тыла Елизавету Васильевну Юн со 101-летием и наступающим Днём Победы, в Карелии навестили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Мурсалову.
В Новосибирске в рамках всероссийской акции "Эстафета подвига" в местах проживания ветеранов прошли персональные мини-парады с торжественным маршем под аккомпанемент военных оркестров. Росгвардейцы вместе со школьниками и воспитанниками детсадов поздравили гвардии майора Николая Васильевича Шумкина, которому в этом году исполнится 100 лет.