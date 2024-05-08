https://ria.ru/20240508/veter-1946160019.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра

Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра - РИА Новости, 15.05.2024

Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра

Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-08T11:27

2024-05-08T11:27

2024-05-15T15:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941138484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d05a73c388ee45c830b4610f7592b3f.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в среду после 12.00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/moskva-1944499202.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, погода