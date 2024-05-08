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Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра - РИА Новости, 15.05.2024
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-08T11:27
2024-05-08T11:27
2024-05-15T15:15
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в среду после 12.00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода