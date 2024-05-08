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Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра - РИА Новости, 15.05.2024
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11:27 08.05.2024 (обновлено: 15:15 15.05.2024)
https://ria.ru/20240508/veter-1946160019.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра - РИА Новости, 15.05.2024
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-08T11:27
2024-05-15T15:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
погода
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в среду после 12.00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/moskva-1944499202.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода

Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер в Москве
Шквалистый ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в среду после 12.00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня - горхозяйство
7 мая, 18:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыПогода
 
 
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