https://ria.ru/20240508/veter-1944596438.html

В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов

В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов

Ураган, пронесшийся над Белгородской областью, повредил 14 жилых домов и более двух десятков автомобилей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:04

2024-05-08T10:04

2024-05-08T13:21

происшествия

жкх

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Ураган, пронесшийся над Белгородской областью, повредил 14 жилых домов и более двух десятков автомобилей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". Накануне на регион обрушились сильные ливни и ветер с порывами около 20 метров в секунду."Четырнадцать жилых домов повреждено, из них четыре многоквартирных дома. Сто деревьев повалено. Двадцать шесть автомобилей частных повреждено. В семи муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение, сейчас оно уже восстановлено", — написал Гладков.Он отметил, что работы по устранению последствий урагана ведутся силами местных властей.

https://ria.ru/20240425/belgorod-1942256435.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, белгородская область, вячеслав гладков