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В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов - РИА Новости, 08.05.2024
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10:04 08.05.2024 (обновлено: 13:21 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/veter-1944596438.html
В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов
В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов
Ураган, пронесшийся над Белгородской областью, повредил 14 жилых домов и более двух десятков автомобилей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:04
2024-05-08T13:21
происшествия
жкх
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Ураган, пронесшийся над Белгородской областью, повредил 14 жилых домов и более двух десятков автомобилей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". Накануне на регион обрушились сильные ливни и ветер с порывами около 20 метров в секунду.&quot;Четырнадцать жилых домов повреждено, из них четыре многоквартирных дома. Сто деревьев повалено. Двадцать шесть автомобилей частных повреждено. В семи муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение, сейчас оно уже восстановлено&quot;, — написал Гладков.Он отметил, что работы по устранению последствий урагана ведутся силами местных властей.
https://ria.ru/20240425/belgorod-1942256435.html
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происшествия, жкх, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, ЖКХ, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области ураганный ветер повредил 14 жилых домов

Гладков: ураганный ветер повредил 14 домов и 26 машин в Белгородской области

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСильный ветер
Сильный ветер - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Ураган, пронесшийся над Белгородской областью, повредил 14 жилых домов и более двух десятков автомобилей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".
Накануне на регион обрушились сильные ливни и ветер с порывами около 20 метров в секунду.
«

"Четырнадцать жилых домов повреждено, из них четыре многоквартирных дома. Сто деревьев повалено. Двадцать шесть автомобилей частных повреждено. В семи муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение, сейчас оно уже восстановлено", — написал Гладков.

Он отметил, что работы по устранению последствий урагана ведутся силами местных властей.
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ПроисшествияЖКХБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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