Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией
Посольство РФ: в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают связи
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне после введения ограничительных мер в отношении России выразило сожаление по поводу подрыва Британией оставшихся связей с Москвой в период острой международной напряженности, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Вызывает глубокое сожаление, что в период острой международной напряженности, когда особенно важен диалог для недопущения дальнейшей эскалации, в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи", - заявили в посольстве. В дипмиссии добавили, что объявленные Британией меры безусловно получат "адекватный ответ с российской стороны".
В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю".
Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Меры были объявлены в ответ на якобы "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.