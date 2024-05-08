https://ria.ru/20240508/velikobritaniya-1944795301.html

Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией

Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией - РИА Новости, 08.05.2024

Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией

Посольство РФ в Лондоне после введения ограничительных мер в отношении России выразило сожаление по поводу подрыва Британией оставшихся связей с Москвой в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:49

2024-05-08T19:49

2024-05-08T19:50

в мире

россия

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне после введения ограничительных мер в отношении России выразило сожаление по поводу подрыва Британией оставшихся связей с Москвой в период острой международной напряженности, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Вызывает глубокое сожаление, что в период острой международной напряженности, когда особенно важен диалог для недопущения дальнейшей эскалации, в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи", - заявили в посольстве. В дипмиссии добавили, что объявленные Британией меры безусловно получат "адекватный ответ с российской стороны". В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю".Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Меры были объявлены в ответ на якобы "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.

https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, санкции в отношении россии