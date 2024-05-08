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Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией - РИА Новости, 08.05.2024
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19:49 08.05.2024 (обновлено: 19:50 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/velikobritaniya-1944795301.html
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией - РИА Новости, 08.05.2024
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией
Посольство РФ в Лондоне после введения ограничительных мер в отношении России выразило сожаление по поводу подрыва Британией оставшихся связей с Москвой в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:49
2024-05-08T19:50
в мире
россия
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне после введения ограничительных мер в отношении России выразило сожаление по поводу подрыва Британией оставшихся связей с Москвой в период острой международной напряженности, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Вызывает глубокое сожаление, что в период острой международной напряженности, когда особенно важен диалог для недопущения дальнейшей эскалации, в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи", - заявили в посольстве. В дипмиссии добавили, что объявленные Британией меры безусловно получат "адекватный ответ с российской стороны". В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю".Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Меры были объявлены в ответ на якобы "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.
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в мире, россия, великобритания, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России
Посольство выразило сожаление из-за подрыва Британией связей с Россией

Посольство РФ: в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают связи

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне после введения ограничительных мер в отношении России выразило сожаление по поводу подрыва Британией оставшихся связей с Москвой в период острой международной напряженности, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Вызывает глубокое сожаление, что в период острой международной напряженности, когда особенно важен диалог для недопущения дальнейшей эскалации, в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи", - заявили в посольстве. В дипмиссии добавили, что объявленные Британией меры безусловно получат "адекватный ответ с российской стороны".
В российском диппредставительстве отметили, что ограничения были введены "под безосновательным и даже смехотворным предлогом", из которого в Лондоне "пытаются раздуть очередную шпионскую историю".
Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Меры были объявлены в ответ на якобы "злонамеренную деятельность" России в Британии и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в ведении "операций по сбору разведданных в Великобритании". В связи с этим посол РФ в Лондоне был вызван в британский МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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