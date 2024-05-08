https://ria.ru/20240508/vaktsinatsiya-1944723036.html

За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных

За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных - РИА Новости, 08.05.2024

За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных

Подмосковные ветеринарные клиники за период с 15 апреля по 1 мая получили 1 тысячу обращений, связанных с укусами клещей, в свою очередь за прививками... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:40

2024-05-08T17:57

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подмосковные ветеринарные клиники за период с 15 апреля по 1 мая получили 1 тысячу обращений, связанных с укусами клещей, в свою очередь за прививками обратились более 10 тысяч владельцев домашних животных, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "С 15 апреля по 1 мая в ветеринарные клиники Госветслужбы Подмосковья поступили следующие обращения: 1 тысяча, связанных с укусами клещей, при этом диагноз пироплазмоз установлен 355 собакам; 10 313 владельцев обратились за прививками, включая бесплатные вакцинации от бешенства и комплексные вакцины; 500 жителей оформили сопроводительные документы для перемещения питомцев", - рассказали в ведомстве. Как отметил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский, большое количество обращений в ветеринарные клиники связано с перемещениями жителей региона за город и началом периода активности клещей в лесах и на лугах.

https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html

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Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), животные, домашние животные