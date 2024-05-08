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За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных - РИА Новости, 08.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:40 08.05.2024 (обновлено: 17:57 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/vaktsinatsiya-1944723036.html
За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных
За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных - РИА Новости, 08.05.2024
За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных
Подмосковные ветеринарные клиники за период с 15 апреля по 1 мая получили 1 тысячу обращений, связанных с укусами клещей, в свою очередь за прививками... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:40
2024-05-08T17:57
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
животные
домашние животные
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подмосковные ветеринарные клиники за период с 15 апреля по 1 мая получили 1 тысячу обращений, связанных с укусами клещей, в свою очередь за прививками обратились более 10 тысяч владельцев домашних животных, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "С 15 апреля по 1 мая в ветеринарные клиники Госветслужбы Подмосковья поступили следующие обращения: 1 тысяча, связанных с укусами клещей, при этом диагноз пироплазмоз установлен 355 собакам; 10 313 владельцев обратились за прививками, включая бесплатные вакцинации от бешенства и комплексные вакцины; 500 жителей оформили сопроводительные документы для перемещения питомцев", - рассказали в ведомстве. Как отметил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский, большое количество обращений в ветеринарные клиники связано с перемещениями жителей региона за город и началом периода активности клещей в лесах и на лугах.
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), животные, домашние животные
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Животные, домашние животные

За вакцинацией от клещей в Подмосковье обратились 10 тысяч хозяев животных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВакцинация кота в ветеринарной клинике
Вакцинация кота в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вакцинация кота в ветеринарной клинике
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подмосковные ветеринарные клиники за период с 15 апреля по 1 мая получили 1 тысячу обращений, связанных с укусами клещей, в свою очередь за прививками обратились более 10 тысяч владельцев домашних животных, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"С 15 апреля по 1 мая в ветеринарные клиники Госветслужбы Подмосковья поступили следующие обращения: 1 тысяча, связанных с укусами клещей, при этом диагноз пироплазмоз установлен 355 собакам; 10 313 владельцев обратились за прививками, включая бесплатные вакцинации от бешенства и комплексные вакцины; 500 жителей оформили сопроводительные документы для перемещения питомцев", - рассказали в ведомстве.
Как отметил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский, большое количество обращений в ветеринарные клиники связано с перемещениями жителей региона за город и началом периода активности клещей в лесах и на лугах.
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