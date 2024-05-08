https://ria.ru/20240508/ukraina-1944749530.html

Орбан поговорил по телефону с Зеленским

Орбан поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 08.05.2024

Орбан поговорил по телефону с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:30

2024-05-08T17:30

2024-05-08T17:30

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. "Премьер-министр Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонный разговор... В ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Особой темой переговоров был вопрос войны и мира", - приводит заявление Хаваши агентство MTI. Пресс-секретарь отметил, что Орбан подтвердил готовность Венгрии "внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру", стороны также договорились продолжить двусторонние консультации. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время. Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, Сийярто в интервью РИА Новости также заявлял, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого.

https://ria.ru/20240502/siyyarto-1943451147.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский