Орбан поговорил по телефону с Зеленским
Орбан и Зеленский обсудили по телефону урегулирование на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонный разговор... В ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Особой темой переговоров был вопрос войны и мира", - приводит заявление Хаваши агентство MTI. Пресс-секретарь отметил, что Орбан подтвердил готовность Венгрии "внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру", стороны также договорились продолжить двусторонние консультации.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье,
Сийярто в интервью РИА Новости также заявлял, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого.