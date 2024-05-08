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Орбан поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944749530.html
Орбан поговорил по телефону с Зеленским
Орбан поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 08.05.2024
Орбан поговорил по телефону с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:30
2024-05-08T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. "Премьер-министр Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонный разговор... В ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Особой темой переговоров был вопрос войны и мира", - приводит заявление Хаваши агентство MTI. Пресс-секретарь отметил, что Орбан подтвердил готовность Венгрии "внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру", стороны также договорились продолжить двусторонние консультации. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время. Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, Сийярто в интервью РИА Новости также заявлял, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого.
https://ria.ru/20240502/siyyarto-1943451147.html
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан поговорил по телефону с Зеленским

Орбан и Зеленский обсудили по телефону урегулирование на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонный разговор... В ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Особой темой переговоров был вопрос войны и мира", - приводит заявление Хаваши агентство MTI. Пресс-секретарь отметил, что Орбан подтвердил готовность Венгрии "внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру", стороны также договорились продолжить двусторонние консультации.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
НАТО хочет собрать еще сто миллиардов долларов для Украины, заявил Сийярто
2 мая, 12:38
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье,
Сийярто в интервью РИА Новости также заявлял, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии
11 марта, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
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