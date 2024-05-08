Рейтинг@Mail.ru
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 08.05.2024 (обновлено: 11:23 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580572.html
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности обсудить возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает Reuters. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:43
2024-05-08T11:23
в мире
украина
румыния
россия
клаус йоханнис
марк рютте
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765427_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_51296c8f66b83182abef1e459a201610.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности обсудить возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает Reuters."Президент Байден упомянул об этом &lt;...&gt; во время нашей встречи, и я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", — сказал Йоханнис.Президент добавил, что дискуссия о том, кто может передать Украине Patriot, ведется уже несколько недель.По итогам прошедшей во вторник встречи двух президентов Йоханнис также заявил, что обсуждал с Байденом свою кандидатуру на пост главы НАТО. Он подтвердил, что не снимает ее, несмотря на сильную поддержку в альянсе — в том числе со стороны главы Белого дома, — уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944454229.html
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944421227.html
украина
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65256773ff1ccc853f5325c337eb1693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, россия, клаус йоханнис, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Румыния, Россия, Клаус Йоханнис, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине

Президент Румынии Йоханнис заявил, что готов обсудить передачу Patriot Киеву

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности обсудить возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает Reuters.
"Президент Байден упомянул об этом <...> во время нашей встречи, и я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", — сказал Йоханнис.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
7 мая, 16:19
Президент добавил, что дискуссия о том, кто может передать Украине Patriot, ведется уже несколько недель.
По итогам прошедшей во вторник встречи двух президентов Йоханнис также заявил, что обсуждал с Байденом свою кандидатуру на пост главы НАТО. Он подтвердил, что не снимает ее, несмотря на сильную поддержку в альянсе — в том числе со стороны главы Белого дома, — уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные
Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине
7 мая, 14:43
 
В миреУкраинаРумынияРоссияКлаус ЙоханнисМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала