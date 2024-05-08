https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580572.html

Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине

Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине - РИА Новости, 08.05.2024

Неприемлемо. Президент Румынии сделал важное заявление об Украине

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности обсудить возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает Reuters. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:43

2024-05-08T08:43

2024-05-08T11:23

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности обсудить возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает Reuters."Президент Байден упомянул об этом <...> во время нашей встречи, и я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", — сказал Йоханнис.Президент добавил, что дискуссия о том, кто может передать Украине Patriot, ведется уже несколько недель.По итогам прошедшей во вторник встречи двух президентов Йоханнис также заявил, что обсуждал с Байденом свою кандидатуру на пост главы НАТО. Он подтвердил, что не снимает ее, несмотря на сильную поддержку в альянсе — в том числе со стороны главы Белого дома, — уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944454229.html

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944421227.html

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в мире, украина, румыния, россия, клаус йоханнис, марк рютте, сергей лавров, нато