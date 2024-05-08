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В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры
Объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:38
2024-05-08T07:38
2024-05-08T07:38
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своём Telegram-канале. "Были поражены объекты критической и энергоинфраструктуры. Есть разрушения", - написал Фёдоров. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным "Зеркала недели", после взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Происшествия, Украина, Россия
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры
Глава ОВА: в Запорожской области повредили объекты критической инфраструктуры