https://ria.ru/20240508/ukraina-1944575335.html

В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры

В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024

В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры

Объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:38

2024-05-08T07:38

2024-05-08T07:38

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

киев

происшествия

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своём Telegram-канале. "Были поражены объекты критической и энергоинфраструктуры. Есть разрушения", - написал Фёдоров. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным "Зеркала недели", после взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, запорожская область, киев, происшествия, украина, россия