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В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944575335.html
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры
Объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:38
2024-05-08T07:38
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
происшествия
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своём Telegram-канале. "Были поражены объекты критической и энергоинфраструктуры. Есть разрушения", - написал Фёдоров. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным "Зеркала недели", после взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, запорожская область, киев, происшествия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Происшествия, Украина, Россия
В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры

Глава ОВА: в Запорожской области повредили объекты критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Объекты критической и энергоинфраструктуры повреждены в Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своём Telegram-канале.
"Были поражены объекты критической и энергоинфраструктуры. Есть разрушения", - написал Фёдоров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным "Зеркала недели", после взрывов в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьКиевПроисшествияУкраинаРоссия
 
 
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