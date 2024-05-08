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Цивилев удивился слухам о своем назначении в правительство - РИА Новости, 08.05.2024
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10:24 08.05.2024 (обновлено: 10:27 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/tsivilev-1944603845.html
Цивилев удивился слухам о своем назначении в правительство
Цивилев удивился слухам о своем назначении в правительство - РИА Новости, 08.05.2024
Цивилев удивился слухам о своем назначении в правительство
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что не проинформирован о своем назначении в правительство РФ. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:24
2024-05-08T10:27
политика
россия
кемеровская область
сергей цивилев
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ТЯЖИНСКИЙ (Кемеровская обл.), 8 мая - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что не проинформирован о своем назначении в правительство РФ. "Меня куда только ни назначали. Ко мне все время прибегают с одним и тем же вопросом. Я вот удивляюсь, я об этом не знаю, вы знаете. Я на сегодняшний момент ни о каком своем назначении не проинформирован", - ответил Цивилев на просьбу журналистов прокомментировать слухи о его возможном назначении на федеральный уровень. Ранее "Ведомости" написали, что Цивилев может получить должность в новом правительстве РФ.
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политика, россия, кемеровская область, сергей цивилев
Политика, Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев
Цивилев удивился слухам о своем назначении в правительство

Губернатор Цивилев: меня куда только ни назначали, я об этом не знаю

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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ТЯЖИНСКИЙ (Кемеровская обл.), 8 мая - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что не проинформирован о своем назначении в правительство РФ.
«
"Меня куда только ни назначали. Ко мне все время прибегают с одним и тем же вопросом. Я вот удивляюсь, я об этом не знаю, вы знаете. Я на сегодняшний момент ни о каком своем назначении не проинформирован", - ответил Цивилев на просьбу журналистов прокомментировать слухи о его возможном назначении на федеральный уровень.
Ранее "Ведомости" написали, что Цивилев может получить должность в новом правительстве РФ.
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ПолитикаРоссияКемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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