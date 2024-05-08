https://ria.ru/20240508/tsakhal-1944815621.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морским подразделением ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морским подразделением ХАМАС - РИА Новости, 08.05.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морским подразделением ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего военно-морским подразделением движения ХАМАС в городе Газе Ахмеда Али в результате совместных... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:18
2024-05-08T21:18
2024-05-08T21:19
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего военно-морским подразделением движения ХАМАС в городе Газе Ахмеда Али в результате совместных действий с израильской службой общей безопасности (ШАБАК). "За прошедший день в результате совместных действий ЦАХАЛ и ШАБАК на основе разведывательных данных военно-морских сил Израиля и ШАБАК самолет ВВС Израиля ликвидировал террориста Ахмеда Али, командующего военно-морским подразделением ХАМАС в городе Газе", - говорится в заявлении армии в Telegram-канале. Отмечается, что в течение последних лет Ахмед Али участвовал в управлении проектами военно-морского подразделения ХАМАС в секторе Газа, а во время витка вооруженного противостояния с Израилем после 7 октября 2023 года отвечал за нападения на израильскую территорию и сухопутные войска ЦАХАЛ, разместившиеся в анклаве. Также сообщается, что за прошедшую неделю он участвовал в атаках ХАМАС против израильских военнослужащих в центральной части сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морским подразделением ХАМАС
ЦАХАЛ: армия ликвидировала командующего военно-морским подразделением ХАМАС Али
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего
военно-морским подразделением движения ХАМАС в городе Газе Ахмеда Али в результате совместных действий с израильской службой общей безопасности (ШАБАК).
"За прошедший день в результате совместных действий ЦАХАЛ и ШАБАК на основе разведывательных данных военно-морских сил Израиля
и ШАБАК самолет ВВС Израиля ликвидировал террориста Ахмеда Али, командующего военно-морским подразделением ХАМАС в городе Газе", - говорится в заявлении армии в Telegram-канале.
Отмечается, что в течение последних лет Ахмед Али участвовал в управлении проектами военно-морского подразделения ХАМАС в секторе Газа, а во время витка вооруженного противостояния с Израилем после 7 октября 2023 года отвечал за нападения на израильскую территорию и сухопутные войска ЦАХАЛ, разместившиеся в анклаве. Также сообщается, что за прошедшую неделю он участвовал в атаках ХАМАС против израильских военнослужащих в центральной части сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха
, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.