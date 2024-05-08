https://ria.ru/20240508/tsakhal-1944815621.html

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морским подразделением ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морским подразделением ХАМАС - РИА Новости, 08.05.2024

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морским подразделением ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего военно-морским подразделением движения ХАМАС в городе Газе Ахмеда Али в результате совместных... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:18

2024-05-08T21:18

2024-05-08T21:19

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921495253_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_2c9ad32511450e6000400380d118dc42.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего военно-морским подразделением движения ХАМАС в городе Газе Ахмеда Али в результате совместных действий с израильской службой общей безопасности (ШАБАК). "За прошедший день в результате совместных действий ЦАХАЛ и ШАБАК на основе разведывательных данных военно-морских сил Израиля и ШАБАК самолет ВВС Израиля ликвидировал террориста Ахмеда Али, командующего военно-морским подразделением ХАМАС в городе Газе", - говорится в заявлении армии в Telegram-канале. Отмечается, что в течение последних лет Ахмед Али участвовал в управлении проектами военно-морского подразделения ХАМАС в секторе Газа, а во время витка вооруженного противостояния с Израилем после 7 октября 2023 года отвечал за нападения на израильскую территорию и сухопутные войска ЦАХАЛ, разместившиеся в анклаве. Также сообщается, что за прошедшую неделю он участвовал в атаках ХАМАС против израильских военнослужащих в центральной части сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html

https://ria.ru/20240507/khamas-1944411721.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году