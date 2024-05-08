Руденя: в летний период в Верхневолжье трудоустроят 15,8 тысячи подростков
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании облправительства
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании облправительства
ТВЕРЬ, 8 мая — РИА Новости. В Тверской области количество трудоустроенной в летний период этого года молодежи в возрасте от 14 до 18 лет превысит 15,8 тысячи человек, сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании облправительства.
В 2023 году области число молодых людей, трудившихся в области в период летних каникул, составило порядка 13 тысяч, что, в свою очередь, в 2,5 раза превышает показатели 2016 года.
Губернатор напомнил, что в выступлении после церемонии вступления в должность президента Владимир Путин отметил необходимость обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, беречь традиции.
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"Важной частью этой работы является воспитание молодежи по всем направлениям: это политическая культура и грамотность, духовное, семейное, трудовое воспитание. Трудовая занятость в период каникул для наших школьников – это возможность получить первый профессиональный опыт или укрепить его. И самое главное – увидеть, как работают предприятия и организации, понять, что такое трудовой коллектив. Эти ребята – костяк, основа и будущее нашей страны", – привели слова Рудени в пресс-службе облправительства.
Важно, чтобы обеспечение занятости подростков было составляющей системной работы по повышению престижа рабочих профессий, профориентации молодежи, решению кадровых вопросов в народном хозяйстве. Ребят также следует активнее знакомить с работой правоохранительных органов, МЧС, спортивной и культурной сфер, добавил глава региона.
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Как отметили в пресс-службе, подростки Верхневолжья во время каникул задействованы в самых различных сферах: ЖКХ, туризм, транспорт, строительство, информация и связь, лесное, сельское хозяйство. В прошлом году рабочие места молодежи предоставили 566 организаций внебюджетной сферы – в 3,8 раза больше, чем в 2020 году. Всего же ребята подрабатывали на 1025 предприятиях и организациях области: общее число работодателей-партнеров увеличилось в 3,3 раза. Растут и показатели по периоду занятости молодых людей. Средний срок трудоустройства в прошлом году превысил 20 дней. В текущем году планируется развивать эти позитивные тенденции.