https://ria.ru/20240508/trudoustroystvo-1944775542.html

Руденя: в летний период в Верхневолжье трудоустроят 15,8 тысячи подростков

Руденя: в летний период в Верхневолжье трудоустроят 15,8 тысячи подростков - РИА Новости, 08.05.2024

Руденя: в летний период в Верхневолжье трудоустроят 15,8 тысячи подростков

В Тверской области количество трудоустроенной в летний период этого года молодежи в возрасте от 14 до 18 лет превысит 15,8 тысячи человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:52

2024-05-08T18:52

2024-05-08T18:52

тверская область

россия

игорь руденя

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТВЕРЬ, 8 мая — РИА Новости. В Тверской области количество трудоустроенной в летний период этого года молодежи в возрасте от 14 до 18 лет превысит 15,8 тысячи человек, сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании облправительства. В 2023 году области число молодых людей, трудившихся в области в период летних каникул, составило порядка 13 тысяч, что, в свою очередь, в 2,5 раза превышает показатели 2016 года. Губернатор напомнил, что в выступлении после церемонии вступления в должность президента Владимир Путин отметил необходимость обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, беречь традиции. "Важной частью этой работы является воспитание молодежи по всем направлениям: это политическая культура и грамотность, духовное, семейное, трудовое воспитание. Трудовая занятость в период каникул для наших школьников – это возможность получить первый профессиональный опыт или укрепить его. И самое главное – увидеть, как работают предприятия и организации, понять, что такое трудовой коллектив. Эти ребята – костяк, основа и будущее нашей страны", – привели слова Рудени в пресс-службе облправительства. Важно, чтобы обеспечение занятости подростков было составляющей системной работы по повышению престижа рабочих профессий, профориентации молодежи, решению кадровых вопросов в народном хозяйстве. Ребят также следует активнее знакомить с работой правоохранительных органов, МЧС, спортивной и культурной сфер, добавил глава региона. Как отметили в пресс-службе, подростки Верхневолжья во время каникул задействованы в самых различных сферах: ЖКХ, туризм, транспорт, строительство, информация и связь, лесное, сельское хозяйство. В прошлом году рабочие места молодежи предоставили 566 организаций внебюджетной сферы – в 3,8 раза больше, чем в 2020 году. Всего же ребята подрабатывали на 1025 предприятиях и организациях области: общее число работодателей-партнеров увеличилось в 3,3 раза. Растут и показатели по периоду занятости молодых людей. Средний срок трудоустройства в прошлом году превысил 20 дней. В текущем году планируется развивать эти позитивные тенденции.

https://ria.ru/20240115/proforientatsiya-1921426245.html

https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, игорь руденя, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)