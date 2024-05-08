https://ria.ru/20240508/travma-1944748296.html

Жительницу Ингушетии будут судить за мошенничество с несуществующей травмой

Жительницу Ингушетии будут судить за мошенничество с несуществующей травмой - РИА Новости, 08.05.2024

Жительницу Ингушетии будут судить за мошенничество с несуществующей травмой

Прокуратура в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая за почти 15 лет получила 5,7 миллиона... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:26

2024-05-08T17:26

2024-05-08T17:26

происшествия

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая за почти 15 лет получила 5,7 миллиона рублей страховых выплат за несуществующую производственную травму, сообщило надзорное ведомство региона на сайте. По версии следствия, в апреле 2009 года женщина предоставила в региональное отделение Фонда социального страхования России фиктивные документы о якобы произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении травмы. "В действительности женщина на предприятии не работала и повреждения не получала. На основании подложных документов она в течение почти 15 лет незаконно получала страховые выплаты, их сумма превысила 5,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении. Женщине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд. Это уже второе за последнее время подобное дело, направленное в суд региональной прокуратурой. В апреле сообщалось, что по аналогичному обвинению перед судом предстанет житель Ингушетии, похитивший более 6,2 миллиона рублей, полученных в течение 15 лет за "липовую" травму на производстве.

https://ria.ru/20240401/ingushetiya-1937062748.html

https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942931346.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика ингушетия