https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html

Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"

Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России" - РИА Новости, 08.05.2024

Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"

Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:06

2024-05-08T11:06

2024-05-08T11:06

экономика

россия

китай

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для отечественных товаров, представленных на полках национальных магазинов "Сделано в России" в Китае, сообщает РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ)."На фоне интереса китайской аудитории к российскому хоккею, Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создал серию видеороликов, где объединил этот вид спорта с российскими товарами, полюбившимися в Поднебесной - шоколад, напитки, морепродукты, мясная продукция и, конечно же, российское мороженое", - говорится в сообщении.Первый видеоролик с российским мороженым в качестве амбассадора Made in Russia опубликовал хоккеист из Самары Вячеслав Трусов в своем аккаунте на Douyin (приложение TikTok для Китая), где у молодого российского спортсмена собрана аудитория численностью более полумиллиона подписчиков. За первую неделю ролик посмотрели более 100 тысяч человек, оставили много положительных отзывов о России и задали вопросы о том, где приобрести российское мороженое и другие российские товары.Принять участие в проводимых АО "РЭЦ" акциях продвижения могут российские компании, разместившие свою продукцию на полке национальных магазинов.Подать заявку на размещение можно в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Сейчас национальные магазины работают в Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Узбекистане и даже в США.Акция продвижения "Российские товары - для чемпионов" реализуется в рамках программы развития и продвижения национального бренда "Сделано в России". Интеграции со смежными сферами, ассоциирующимися с Россией, такими как спорт и культура, направлены на создание реального потребительского спорта на товары из России и позволяют расширить интерес иностранной аудитории к стране.Реализуемые активности позволили достичь объема розничных продаж российских товаров за первый квартал 2024 года на онлайн-полках национальных магазинов, действующих в Китае, в размере порядка 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html

https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html

россия

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, бренд сделано в россии (made in russia)