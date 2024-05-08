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Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России" - РИА Новости, 08.05.2024
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11:06 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html
Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"
Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России" - РИА Новости, 08.05.2024
Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"
Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:06
2024-05-08T11:06
экономика
россия
китай
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для отечественных товаров, представленных на полках национальных магазинов "Сделано в России" в Китае, сообщает РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ)."На фоне интереса китайской аудитории к российскому хоккею, Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создал серию видеороликов, где объединил этот вид спорта с российскими товарами, полюбившимися в Поднебесной - шоколад, напитки, морепродукты, мясная продукция и, конечно же, российское мороженое", - говорится в сообщении.Первый видеоролик с российским мороженым в качестве амбассадора Made in Russia опубликовал хоккеист из Самары Вячеслав Трусов в своем аккаунте на Douyin (приложение TikTok для Китая), где у молодого российского спортсмена собрана аудитория численностью более полумиллиона подписчиков. За первую неделю ролик посмотрели более 100 тысяч человек, оставили много положительных отзывов о России и задали вопросы о том, где приобрести российское мороженое и другие российские товары.Принять участие в проводимых АО "РЭЦ" акциях продвижения могут российские компании, разместившие свою продукцию на полке национальных магазинов.Подать заявку на размещение можно в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Сейчас национальные магазины работают в Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Узбекистане и даже в США.Акция продвижения "Российские товары - для чемпионов" реализуется в рамках программы развития и продвижения национального бренда "Сделано в России". Интеграции со смежными сферами, ассоциирующимися с Россией, такими как спорт и культура, направлены на создание реального потребительского спорта на товары из России и позволяют расширить интерес иностранной аудитории к стране.Реализуемые активности позволили достичь объема розничных продаж российских товаров за первый квартал 2024 года на онлайн-полках национальных магазинов, действующих в Китае, в размере порядка 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html
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экономика, россия, китай, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Китай, Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для отечественных товаров, представленных на полках национальных магазинов "Сделано в России" в Китае, сообщает РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ).
"На фоне интереса китайской аудитории к российскому хоккею, Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создал серию видеороликов, где объединил этот вид спорта с российскими товарами, полюбившимися в Поднебесной - шоколад, напитки, морепродукты, мясная продукция и, конечно же, российское мороженое", - говорится в сообщении.
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Более 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в этом году
3 мая, 12:50
Первый видеоролик с российским мороженым в качестве амбассадора Made in Russia опубликовал хоккеист из Самары Вячеслав Трусов в своем аккаунте на Douyin (приложение TikTok для Китая), где у молодого российского спортсмена собрана аудитория численностью более полумиллиона подписчиков. За первую неделю ролик посмотрели более 100 тысяч человек, оставили много положительных отзывов о России и задали вопросы о том, где приобрести российское мороженое и другие российские товары.
Принять участие в проводимых АО "РЭЦ" акциях продвижения могут российские компании, разместившие свою продукцию на полке национальных магазинов.
Подать заявку на размещение можно в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Сейчас национальные магазины работают в Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Узбекистане и даже в США.
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27 апреля, 14:29
Акция продвижения "Российские товары - для чемпионов" реализуется в рамках программы развития и продвижения национального бренда "Сделано в России". Интеграции со смежными сферами, ассоциирующимися с Россией, такими как спорт и культура, направлены на создание реального потребительского спорта на товары из России и позволяют расширить интерес иностранной аудитории к стране.
Реализуемые активности позволили достичь объема розничных продаж российских товаров за первый квартал 2024 года на онлайн-полках национальных магазинов, действующих в Китае, в размере порядка 1 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаРоссияКитайБренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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