https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html
Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"
Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России" - РИА Новости, 08.05.2024
Российские товары и хоккей продвигают в Китае продукцию "Сделано в России"
Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:06
2024-05-08T11:06
2024-05-08T11:06
экономика
россия
китай
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для отечественных товаров, представленных на полках национальных магазинов "Сделано в России" в Китае, сообщает РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ)."На фоне интереса китайской аудитории к российскому хоккею, Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создал серию видеороликов, где объединил этот вид спорта с российскими товарами, полюбившимися в Поднебесной - шоколад, напитки, морепродукты, мясная продукция и, конечно же, российское мороженое", - говорится в сообщении.Первый видеоролик с российским мороженым в качестве амбассадора Made in Russia опубликовал хоккеист из Самары Вячеслав Трусов в своем аккаунте на Douyin (приложение TikTok для Китая), где у молодого российского спортсмена собрана аудитория численностью более полумиллиона подписчиков. За первую неделю ролик посмотрели более 100 тысяч человек, оставили много положительных отзывов о России и задали вопросы о том, где приобрести российское мороженое и другие российские товары.Принять участие в проводимых АО "РЭЦ" акциях продвижения могут российские компании, разместившие свою продукцию на полке национальных магазинов.Подать заявку на размещение можно в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Сейчас национальные магазины работают в Китае, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Узбекистане и даже в США.Акция продвижения "Российские товары - для чемпионов" реализуется в рамках программы развития и продвижения национального бренда "Сделано в России". Интеграции со смежными сферами, ассоциирующимися с Россией, такими как спорт и культура, направлены на создание реального потребительского спорта на товары из России и позволяют расширить интерес иностранной аудитории к стране.Реализуемые активности позволили достичь объема розничных продаж российских товаров за первый квартал 2024 года на онлайн-полках национальных магазинов, действующих в Китае, в размере порядка 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html
https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Китай, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр в рамках акции продвижения "Российские товары - для чемпионов" совместно с российскими хоккеистами реализовал новый проект для отечественных товаров, представленных на полках национальных магазинов "Сделано в России" в Китае, сообщает РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ).
"На фоне интереса китайской аудитории к российскому хоккею, Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создал серию видеороликов, где объединил этот вид спорта с российскими товарами, полюбившимися в Поднебесной - шоколад, напитки, морепродукты, мясная продукция и, конечно же, российское мороженое", - говорится в сообщении.
Первый видеоролик с российским мороженым в качестве амбассадора Made in Russia опубликовал хоккеист из Самары
Вячеслав Трусов в своем аккаунте на Douyin (приложение TikTok для Китая), где у молодого российского спортсмена собрана аудитория численностью более полумиллиона подписчиков. За первую неделю ролик посмотрели более 100 тысяч человек, оставили много положительных отзывов о России и задали вопросы о том, где приобрести российское мороженое и другие российские товары.
Принять участие в проводимых АО "РЭЦ" акциях продвижения могут российские компании, разместившие свою продукцию на полке национальных магазинов.
Подать заявку на размещение можно в электронном виде на платформе "Мой экспорт". Сейчас национальные магазины работают в Китае, Турции
, ОАЭ
, Вьетнаме
, Узбекистане
и даже в США
.
Акция продвижения "Российские товары - для чемпионов" реализуется в рамках программы развития и продвижения национального бренда "Сделано в России". Интеграции со смежными сферами, ассоциирующимися с Россией, такими как спорт и культура, направлены на создание реального потребительского спорта на товары из России и позволяют расширить интерес иностранной аудитории к стране.
Реализуемые активности позволили достичь объема розничных продаж российских товаров за первый квартал 2024 года на онлайн-полках национальных магазинов, действующих в Китае, в размере порядка 1 миллиарда рублей.