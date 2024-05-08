https://ria.ru/20240508/svo-1944655263.html

Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак

Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак - РИА Новости, 08.05.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак

Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:43

2024-05-08T13:43

2024-05-08T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" <...> нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.Подразделениями группировки отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово Донецкой народной республики."ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)