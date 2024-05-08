https://ria.ru/20240508/svo-1944655263.html
Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак
Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак - РИА Новости, 08.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак
Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:43
2024-05-08T13:43
2024-05-08T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" <...> нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.Подразделениями группировки отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово Донецкой народной республики."ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак
МО: подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости.
Подразделения группировки "Центр" отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Центр" <...> нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.
Подразделениями группировки отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово Донецкой народной республики.
"ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщили в министерстве.