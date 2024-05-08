Рейтинг@Mail.ru
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 08.05.2024 (обновлено: 16:44 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sudya-1944723180.html
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей - РИА Новости, 08.05.2024
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей
Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:40
2024-05-08T16:44
в мире
варшава
минск
белоруссия
томаш шмидт (судья)
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944675674_0:179:1188:847_1920x0_80_0_0_fde23c386a1d0574f8180054f5c0701d.jpg
ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политическое убежище в Белоруссии. "Мы получили такой сигнал, об этом сказал, наверное, уже бывший судья Шмидт, что он хотел бы отказаться от своей судейской должности в польском посольстве в Минске. Я думаю, что он не встретится с польским представителем в Минске", - сказал Вроньский. "Я думаю, что это господин судья Шмидт предпринял действия, которые ведут к тому, что польское государство не должно иметь с ним слишком много общего", - добавил он. При этом представитель МИД назвал действия Шмидта предательством. "Этот человек решил отказаться де-факто от своей должности, от своего гражданства, выехал на территорию иностранного государства и намеревается там строить свою жизнь. Мы можем только назвать поведение господина Шмидта как предательское поведение", - сказал Вроньский. При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства. Шмидт 24 мая также должен был вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Кроме того, он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. 4 июня он должен был вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240507/sudya-1944435298.html
варшава
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944675674_5:0:1188:887_1920x0_80_0_0_7d344bb5eaf180da76d7c5103c23af3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, минск, белоруссия, томаш шмидт (судья), мид польши
В мире, Варшава, Минск, Белоруссия, Томаш Шмидт (судья), МИД Польши
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей

Вроньский: польские дипломаты не станут встречаться с судьей Шмидтом в Минске

© SputnikСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Sputnik
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политическое убежище в Белоруссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
"Мы получили такой сигнал, об этом сказал, наверное, уже бывший судья Шмидт, что он хотел бы отказаться от своей судейской должности в польском посольстве в Минске. Я думаю, что он не встретится с польским представителем в Минске", - сказал Вроньский.
"Я думаю, что это господин судья Шмидт предпринял действия, которые ведут к тому, что польское государство не должно иметь с ним слишком много общего", - добавил он.
При этом представитель МИД назвал действия Шмидта предательством. "Этот человек решил отказаться де-факто от своей должности, от своего гражданства, выехал на территорию иностранного государства и намеревается там строить свою жизнь. Мы можем только назвать поведение господина Шмидта как предательское поведение", - сказал Вроньский.
При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.
Шмидт 24 мая также должен был вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Кроме того, он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. 4 июня он должен был вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Польский судья объяснил, почему выбрал для убежища Белоруссию
7 мая, 15:34
 
В миреВаршаваМинскБелоруссияТомаш Шмидт (судья)МИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала