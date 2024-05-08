https://ria.ru/20240508/sudya-1944723180.html
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей - РИА Новости, 08.05.2024
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей
Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:40
2024-05-08T16:40
2024-05-08T16:44
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томаш шмидт (судья)
мид польши
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политическое убежище в Белоруссии. "Мы получили такой сигнал, об этом сказал, наверное, уже бывший судья Шмидт, что он хотел бы отказаться от своей судейской должности в польском посольстве в Минске. Я думаю, что он не встретится с польским представителем в Минске", - сказал Вроньский. "Я думаю, что это господин судья Шмидт предпринял действия, которые ведут к тому, что польское государство не должно иметь с ним слишком много общего", - добавил он. При этом представитель МИД назвал действия Шмидта предательством. "Этот человек решил отказаться де-факто от своей должности, от своего гражданства, выехал на территорию иностранного государства и намеревается там строить свою жизнь. Мы можем только назвать поведение господина Шмидта как предательское поведение", - сказал Вроньский. При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства. Шмидт 24 мая также должен был вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Кроме того, он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. 4 июня он должен был вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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в мире, варшава, минск, белоруссия, томаш шмидт (судья), мид польши
В мире, Варшава, Минск, Белоруссия, Томаш Шмидт (судья), МИД Польши
Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей
Вроньский: польские дипломаты не станут встречаться с судьей Шмидтом в Минске
ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы
Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске
, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
отказывается от должности и будет просить политическое убежище в Белоруссии.
"Мы получили такой сигнал, об этом сказал, наверное, уже бывший судья Шмидт, что он хотел бы отказаться от своей судейской должности в польском посольстве в Минске. Я думаю, что он не встретится с польским представителем в Минске", - сказал Вроньский.
"Я думаю, что это господин судья Шмидт предпринял действия, которые ведут к тому, что польское государство не должно иметь с ним слишком много общего", - добавил он.
При этом представитель МИД назвал действия Шмидта предательством. "Этот человек решил отказаться де-факто от своей должности, от своего гражданства, выехал на территорию иностранного государства и намеревается там строить свою жизнь. Мы можем только назвать поведение господина Шмидта как предательское поведение", - сказал Вроньский.
При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.
Шмидт 24 мая также должен был вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Кроме того, он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. 4 июня он должен был вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.