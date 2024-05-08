https://ria.ru/20240508/sudya-1944723180.html

Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей

Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей - РИА Новости, 08.05.2024

Польские дипломаты не станут встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей

Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:44

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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские дипломаты откажутся встречаться с выехавшим в Белоруссию судьей Томашем Шмидтом, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политическое убежище в Белоруссии. "Мы получили такой сигнал, об этом сказал, наверное, уже бывший судья Шмидт, что он хотел бы отказаться от своей судейской должности в польском посольстве в Минске. Я думаю, что он не встретится с польским представителем в Минске", - сказал Вроньский. "Я думаю, что это господин судья Шмидт предпринял действия, которые ведут к тому, что польское государство не должно иметь с ним слишком много общего", - добавил он. При этом представитель МИД назвал действия Шмидта предательством. "Этот человек решил отказаться де-факто от своей должности, от своего гражданства, выехал на территорию иностранного государства и намеревается там строить свою жизнь. Мы можем только назвать поведение господина Шмидта как предательское поведение", - сказал Вроньский. При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства. Шмидт 24 мая также должен был вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Кроме того, он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. 4 июня он должен был вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

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