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Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина - РИА Новости, 08.05.2024
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16:05 08.05.2024 (обновлено: 16:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sud-1944709121.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина
Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина - РИА Новости, 08.05.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина
Мосгорсуд признал законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является замминистра обороны РФ Тимур Иванов, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:05
2024-05-08T16:12
происшествия
московский городской суд
россия
москва
сергей бородин
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является замминистра обороны РФ Тимур Иванов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 24 апреля 2024 года в отношении Бородина оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.Бородину, как и Иванову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждает следствие, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.
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происшествия, московский городской суд, россия, москва, сергей бородин, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Московский городской суд, Россия, Москва, Сергей Бородин, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина

Мосгорсуд оставил в СИЗО Бородина по делу замминистра обороны Иванова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыСергей Бородин во время заседания Мосгорсуда
Сергей Бородин во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Сергей Бородин во время заседания Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является замминистра обороны РФ Тимур Иванов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 24 апреля 2024 года в отношении Бородина оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Бородину, как и Иванову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждает следствие, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
Вчера, 15:41
 
ПроисшествияМосковский городской судРоссияМоскваСергей БородинТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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