https://ria.ru/20240508/sud-1944709121.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина

Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина - РИА Новости, 08.05.2024

Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина

Мосгорсуд признал законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является замминистра обороны РФ Тимур Иванов, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:05

2024-05-08T16:05

2024-05-08T16:12

происшествия

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дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является замминистра обороны РФ Тимур Иванов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 24 апреля 2024 года в отношении Бородина оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.Бородину, как и Иванову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждает следствие, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.

https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html

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происшествия, московский городской суд, россия, москва, сергей бородин, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова