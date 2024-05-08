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Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина
Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина - РИА Новости, 08.05.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина
Мосгорсуд признал законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является замминистра обороны РФ Тимур Иванов, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:05
2024-05-08T16:05
2024-05-08T16:12
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Сергея Бородина по делу о взятках, фигурантом которого является замминистра обороны РФ Тимур Иванов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 24 апреля 2024 года в отношении Бородина оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.Бородину, как и Иванову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждает следствие, Бородин находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор.
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Происшествия, Московский городской суд, Россия, Москва, Сергей Бородин, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Мосгорсуд оставил в СИЗО приятеля замминистра обороны Иванова Бородина
Мосгорсуд оставил в СИЗО Бородина по делу замминистра обороны Иванова