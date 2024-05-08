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На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном - РИА Новости, 08.05.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:37 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/stroitelstvo-1944608547.html
На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном
На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном - РИА Новости, 08.05.2024
На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят в Бутырском районе Москвы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:37
2024-05-08T10:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят в Бутырском районе Москвы, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,33 гектара под строительство комплекса. Объект появится по адресу: улица Милашенкова, 7Б. Возведение объекта включено в адресную инвестиционную программу города, указывается в сообщении. "В столице созданы условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей. Функционирует и возводится большое количество бассейнов, спортивных площадок, ФОКов и других объектов, направленных на оздоровление и поддержание физического здоровья горожан. Строительство нового спортивного комплекса обусловлено активным развитием северных районов Москвы. У нового ФОКа удобное расположение как для жителей близлежащих домов, так и для всего Северо-Восточного округа", – приводятся в нем слова главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской. Всего в Москве в 2024 году планируется построить 15 спортивных объектов. Четыре из них уже готовы: спорткомплекс "Раменки", дворец тенниса "Лужники", спортзал "Дружба" в Лужниках, а также ледовая арена в Щербинке.
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москва, юлиана княжевская, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Юлиана Княжевская, Москомархитектура

На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка плавает в бассейне
Девушка плавает в бассейне - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят в Бутырском районе Москвы, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,33 гектара под строительство комплекса. Объект появится по адресу: улица Милашенкова, 7Б. Возведение объекта включено в адресную инвестиционную программу города, указывается в сообщении.
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7 мая, 16:21
"В столице созданы условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей. Функционирует и возводится большое количество бассейнов, спортивных площадок, ФОКов и других объектов, направленных на оздоровление и поддержание физического здоровья горожан. Строительство нового спортивного комплекса обусловлено активным развитием северных районов Москвы. У нового ФОКа удобное расположение как для жителей близлежащих домов, так и для всего Северо-Восточного округа", – приводятся в нем слова главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Всего в Москве в 2024 году планируется построить 15 спортивных объектов. Четыре из них уже готовы: спорткомплекс "Раменки", дворец тенниса "Лужники", спортзал "Дружба" в Лужниках, а также ледовая арена в Щербинке.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЮлиана КняжевскаяМоскомархитектура
 
 
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