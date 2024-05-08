https://ria.ru/20240508/stroitelstvo-1944608547.html

На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном

На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном - РИА Новости, 08.05.2024

На северо-востоке Москвы построят физкультурный комплекс с бассейном

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят в Бутырском районе Москвы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:37

2024-05-08T10:37

2024-05-08T10:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

юлиана княжевская

москомархитектура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936358139_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_d22543c19ce2298516d94a4c15b6dd08.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят в Бутырском районе Москвы, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,33 гектара под строительство комплекса. Объект появится по адресу: улица Милашенкова, 7Б. Возведение объекта включено в адресную инвестиционную программу города, указывается в сообщении. "В столице созданы условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей. Функционирует и возводится большое количество бассейнов, спортивных площадок, ФОКов и других объектов, направленных на оздоровление и поддержание физического здоровья горожан. Строительство нового спортивного комплекса обусловлено активным развитием северных районов Москвы. У нового ФОКа удобное расположение как для жителей близлежащих домов, так и для всего Северо-Восточного округа", – приводятся в нем слова главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской. Всего в Москве в 2024 году планируется построить 15 спортивных объектов. Четыре из них уже готовы: спорткомплекс "Раменки", дворец тенниса "Лужники", спортзал "Дружба" в Лужниках, а также ледовая арена в Щербинке.

https://realty.ria.ru/20240507/rosseti-1944455257.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, юлиана княжевская, москомархитектура