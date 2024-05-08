https://ria.ru/20240508/stroitelstvo-1944607845.html
Гладков рассказал о лидерстве Белгородской области в строительной отрасли
Гладков рассказал о лидерстве Белгородской области в строительной отрасли - РИА Новости, 08.05.2024
Гладков рассказал о лидерстве Белгородской области в строительной отрасли
Белгородская область находится в лидерах строительной отрасли в России за первый квартал этого года, при этом строится много жилья, а также зафиксирован рост... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:35
2024-05-08T10:35
2024-05-08T14:56
белгородская область
белгородская область
жилье
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 мая – РИА Новости. Белгородская область находится в лидерах строительной отрасли в России за первый квартал этого года, при этом строится много жилья, а также зафиксирован рост спроса на земельные участки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Я очень рад, что Белгородская область находится в лидерах строительной отрасли, продолжает развиваться. Строим много, много закладываем строительства жилья. Конечно же, переживаний из-за оперативной обстановки у нас с вами очень много, но уверен, что скоро изменения будут в лучшую сторону и мирная жизнь окончательно вернётся на территорию Белгородской области", — написал Гладков в своих в социальных сетях.В первом квартале 2024 года объём выполненных работ в сфере строительства в регионе составил более 42 миллиардов рублей. Этот объём на 46% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. В Центральном федеральном округе Белгородская область уступила только Москве и Московской области, отметили в пресс-службе правительства области.Кроме того, по итогам первого квартала 2024 года "Белгородская ипотечная корпорация" зафиксировала существенный рост спроса на земельные участки. За первые три месяца этого года было продано 222 земельных участка. Это на 62% больше, чем за первый квартал 2023 года. Как отметили в пресс-службе правительства области, по условиям приобретения участка построить жилой дом необходимо за семь лет. Однако губернатор Белгородской области принял решение ввести мораторий на исчисление этого срока во время проведения специальной военной операции для приобретённых в корпорации участков.Отмечается, что с момента учреждения "Белгородской ипотечной корпорации" в 2002 году более 45 тысяч семей в регионе купили участки для строительства, введено в эксплуатацию около 28 тысяч жилых домов общей площадью почти 4 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20240502/lekarstva-1943412404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, жилье, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Жилье, Россия, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 8 мая – РИА Новости. Белгородская область находится в лидерах строительной отрасли в России за первый квартал этого года, при этом строится много жилья, а также зафиксирован рост спроса на земельные участки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Я очень рад, что Белгородская область находится в лидерах строительной отрасли, продолжает развиваться. Строим много, много закладываем строительства жилья. Конечно же, переживаний из-за оперативной обстановки у нас с вами очень много, но уверен, что скоро изменения будут в лучшую сторону и мирная жизнь окончательно вернётся на территорию Белгородской области", — написал Гладков
в своих в социальных сетях.
В первом квартале 2024 года объём выполненных работ в сфере строительства в регионе составил более 42 миллиардов рублей. Этот объём на 46% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. В Центральном федеральном округе Белгородская область уступила только Москве и Московской области, отметили в пресс-службе правительства области.
Кроме того, по итогам первого квартала 2024 года "Белгородская ипотечная корпорация" зафиксировала существенный рост спроса на земельные участки. За первые три месяца этого года было продано 222 земельных участка. Это на 62% больше, чем за первый квартал 2023 года.
Как отметили в пресс-службе правительства области, по условиям приобретения участка построить жилой дом необходимо за семь лет. Однако губернатор Белгородской области принял решение ввести мораторий на исчисление этого срока во время проведения специальной военной операции для приобретённых в корпорации участков.
Отмечается, что с момента учреждения "Белгородской ипотечной корпорации" в 2002 году более 45 тысяч семей в регионе купили участки для строительства, введено в эксплуатацию около 28 тысяч жилых домов общей площадью почти 4 миллиона квадратных метров.