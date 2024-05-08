https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944712592.html

В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее

В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее - РИА Новости, 08.05.2024

В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее

Лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу на реке Енисей в Красноярске, в результате два человека пострадали, третий пропал, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:18

2024-05-08T16:18

2024-05-08T16:18

происшествия

красноярск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу на реке Енисей в Красноярске, в результате два человека пострадали, третий пропал, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел около 18.00 (14.00 мск) в акватории Енисея в Центральном районе Красноярска. "Произошло столкновение маломерного судна с находящейся на стоянке баржей. На борту лодки находилось 3 человека. В результате происшествия пассажиры получили травмы, местонахождение одного до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

https://ria.ru/20240428/omsk-1942898000.html

красноярск

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происшествия, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура