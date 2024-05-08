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В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее - РИА Новости, 08.05.2024
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16:18 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944712592.html
В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее
В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее - РИА Новости, 08.05.2024
В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее
Лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу на реке Енисей в Красноярске, в результате два человека пострадали, третий пропал, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:18
2024-05-08T16:18
происшествия
красноярск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу на реке Енисей в Красноярске, в результате два человека пострадали, третий пропал, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел около 18.00 (14.00 мск) в акватории Енисея в Центральном районе Красноярска. "Произошло столкновение маломерного судна с находящейся на стоянке баржей. На борту лодки находилось 3 человека. В результате происшествия пассажиры получили травмы, местонахождение одного до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.
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происшествия, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Красноярске мужчина пропал после столкновения лодки с баржей на Енисее

В Красноярске лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу, мужчина пропал

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРека Енисей в Красноярском крае
Река Енисей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Река Енисей в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Лодка с тремя людьми на борту врезалась в баржу на реке Енисей в Красноярске, в результате два человека пострадали, третий пропал, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел около 18.00 (14.00 мск) в акватории Енисея в Центральном районе Красноярска.
"Произошло столкновение маломерного судна с находящейся на стоянке баржей. На борту лодки находилось 3 человека. В результате происшествия пассажиры получили травмы, местонахождение одного до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.
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