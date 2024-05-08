https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944563762.html

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 08.05.2024

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом

Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае, водитель пострадал, повреждены железнодорожные пути и локомотив, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T03:37

2024-05-08T03:37

2024-05-08T03:37

происшествия

хабаровский край

комсомольский район

дальневосточная транспортная прокуратура

дальневосточная железная дорога

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ХАБАРОВСК, 8 мая - РИА Новости. Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае, водитель пострадал, повреждены железнодорожные пути и локомотив, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня около 01.00 по местному времени при пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район) произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем", - сообщает надзорное ведомство. По предварительным данным, водитель грузовика остановился на машине в границах железнодорожного пути, предположительно, из-за неисправности автомобиля. Как сообщает Дальневосточная железная дорога, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Отмечается, что пострадал водитель грузовика, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути. Уточняется, что движение по участку пути восстановлено. Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию указанного переезда.

https://ria.ru/20240507/avariya-1944513666.html

хабаровский край

комсомольский район

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происшествия, хабаровский край, комсомольский район, дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога