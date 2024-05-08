Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944563762.html
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 08.05.2024
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом
Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае, водитель пострадал, повреждены железнодорожные пути и локомотив, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:37
2024-05-08T03:37
происшествия
хабаровский край
комсомольский район
дальневосточная транспортная прокуратура
дальневосточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
ХАБАРОВСК, 8 мая - РИА Новости. Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае, водитель пострадал, повреждены железнодорожные пути и локомотив, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня около 01.00 по местному времени при пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район) произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем", - сообщает надзорное ведомство. По предварительным данным, водитель грузовика остановился на машине в границах железнодорожного пути, предположительно, из-за неисправности автомобиля. Как сообщает Дальневосточная железная дорога, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Отмечается, что пострадал водитель грузовика, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути. Уточняется, что движение по участку пути восстановлено. Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию указанного переезда.
https://ria.ru/20240507/avariya-1944513666.html
хабаровский край
комсомольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, комсомольский район, дальневосточная транспортная прокуратура, дальневосточная железная дорога
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольский район, Дальневосточная транспортная прокуратура, Дальневосточная железная дорога
В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом, пострадал водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 8 мая - РИА Новости. Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае, водитель пострадал, повреждены железнодорожные пути и локомотив, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня около 01.00 по местному времени при пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район) произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем", - сообщает надзорное ведомство.
По предварительным данным, водитель грузовика остановился на машине в границах железнодорожного пути, предположительно, из-за неисправности автомобиля.
Как сообщает Дальневосточная железная дорога, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Отмечается, что пострадал водитель грузовика, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути.
Уточняется, что движение по участку пути восстановлено.
Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию указанного переезда.
ДПС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Ярославской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Вчера, 19:16
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольский районДальневосточная транспортная прокуратураДальневосточная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала