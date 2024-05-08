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Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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11:17 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ssha-1944616712.html
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине
Возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта появится в том случае, если США и страны Запада прекратят военную поддержку Киева, заявил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:17
2024-05-08T11:17
в мире
киев
сша
москва
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта появится в том случае, если США и страны Запада прекратят военную поддержку Киева, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive."Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — сказал он.Макгрегор добавил, что США не в том положении, чтобы диктовать Москве условия, и чем раньше это поймет Вашингтон, тем лучше будет для него и для Киева.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944438399.html
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в мире, киев, сша, москва, жозеп боррель, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, Киев, США, Москва, Жозеп Боррель, Евросоюз, Министерство обороны США
Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине

Макгрегор: отказ США от поддержки Киева станет сигналом для России к переговорам

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта появится в том случае, если США и страны Запада прекратят военную поддержку Киева, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive.
"Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — сказал он.
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Макгрегор добавил, что США не в том положении, чтобы диктовать Москве условия, и чем раньше это поймет Вашингтон, тем лучше будет для него и для Киева.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
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