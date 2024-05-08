https://ria.ru/20240508/ssha-1944616712.html

Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине

Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине - РИА Новости, 08.05.2024

Немедленно прекратить. В США выступили с неожиданным заявлением по Украине

Возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта появится в том случае, если США и страны Запада прекратят военную поддержку Киева, заявил... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:17

2024-05-08T11:17

2024-05-08T11:17

в мире

киев

сша

москва

жозеп боррель

евросоюз

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта появится в том случае, если США и страны Запада прекратят военную поддержку Киева, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Daniel Davies / Deep Dive."Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьёзный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта", — сказал он.Макгрегор добавил, что США не в том положении, чтобы диктовать Москве условия, и чем раньше это поймет Вашингтон, тем лучше будет для него и для Киева.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944438399.html

https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html

киев

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, москва, жозеп боррель, евросоюз, министерство обороны сша