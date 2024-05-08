https://ria.ru/20240508/ssha-1944563578.html

Байден провел переговоры с президентом Румынии

Байден провел переговоры с президентом Румынии - РИА Новости, 08.05.2024

Байден провел переговоры с президентом Румынии

Президент США Джо Байден во вторник провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, лидеры подтвердили приверженность поддержке Украины,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T03:35

2024-05-08T03:35

2024-05-08T04:25

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, лидеры подтвердили приверженность поддержке Украины, включая содействие поставкам украинского зерна на мировые рынки, говорится в распространенном заявлении Белого дома. "Лидеры двух стран подтвердили твердую позицию в отношении поддержки Украины… кроме того, президент Байден выразил признательность за поддержку Румынии в отношении украинских беженцев и содействие усилиям по поставкам украинского зерна на мировой рынок", - проинформировали в администрации США. Байден также поблагодарил Йоханниса за размещение американских военнослужащих в Румынии и приверженность обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. "Лидеры также согласились, что двухстороннее сотрудничество в области энергетической безопасности имеет решающее значение. Они отметили, что это - одна из множества областей наших развивающихся экономических и торговых отношений", - указали в Белом доме. Ранее Йоханнис заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем ПВО Patriot, но хочет знать, что Бухарест получит взамен. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

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