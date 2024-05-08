https://ria.ru/20240508/sportzal-1944717659.html
Новый модульный общедоступный спортзал появится в Хабаровске в ноябре
Новый модульный общедоступный спортзал появится в Хабаровске в ноябре - РИА Новости, 08.05.2024
Новый модульный общедоступный спортзал появится в Хабаровске в ноябре
Первый общедоступный модульный спортзал появится в Хабаровске, работы завершатся в ноябре, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:42
2024-05-08T16:42
2024-05-08T16:43
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михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 8 мая — РИА Новости. Первый общедоступный модульный спортзал появится в Хабаровске, работы завершатся в ноябре, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Первый общедоступный спортзал из модульных конструкций мы строим в районе арены "Ерофей" в Хабаровске. Все работы завершатся в ноябре. Проект реализуется по федеральной программе "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что общая сумма финансирования составляет 97,5 миллионов рублей, из них 78 миллионов – это федеральные средства, а 19,5 миллионов – доля краевого бюджета. "Здесь будут проводиться тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, общей физподготовке. Предусмотрены раздевалки, тренерские, судейские, медкабинет. Благодаря современному оснащению и соблюдению всех требований модульная площадка сможет принимать городские и районные соревнования", - разъяснил губернатор. По данным краевого правительства, на сегодняшний день ведется монтаж оборудования на территории парковки арены "Ерофей". Правительство региона напоминает, что также по федеральному проекту "Бизнес-спринт" в крае возведены три "умные" спортивные площадки – две в Хабаровске и одна в Комсомольске-на-Амуре. Первую площадку на территории арены "Ерофей" летом 2023 года открыл глава региона. На спортивном объекте расположены воркаут-зоны, прыжковая яма, место для игры в пляжный волейбол и легкоатлетические дорожки. На создание этих спортплощадок из федерального и краевого бюджетов было направлено 107 миллионов рублей. Федеральный проект "Бизнес-спринт" разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект входит в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" и предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.
https://ria.ru/20240504/beton-1943819061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровск, россия, хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
ХАБАРОВСК, 8 мая — РИА Новости. Первый общедоступный модульный спортзал появится в Хабаровске, работы завершатся в ноябре, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Первый общедоступный спортзал из модульных конструкций мы строим в районе арены "Ерофей" в Хабаровске. Все работы завершатся в ноябре. Проект реализуется по федеральной программе "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что общая сумма финансирования составляет 97,5 миллионов рублей, из них 78 миллионов – это федеральные средства, а 19,5 миллионов – доля краевого бюджета.
«
"Здесь будут проводиться тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, общей физподготовке. Предусмотрены раздевалки, тренерские, судейские, медкабинет. Благодаря современному оснащению и соблюдению всех требований модульная площадка сможет принимать городские и районные соревнования", - разъяснил губернатор.
По данным краевого правительства, на сегодняшний день ведется монтаж оборудования на территории парковки арены "Ерофей".
Правительство региона напоминает, что также по федеральному проекту "Бизнес-спринт" в крае возведены три "умные" спортивные площадки – две в Хабаровске и одна в Комсомольске-на-Амуре
. Первую площадку на территории арены "Ерофей" летом 2023 года открыл глава региона. На спортивном объекте расположены воркаут-зоны, прыжковая яма, место для игры в пляжный волейбол и легкоатлетические дорожки. На создание этих спортплощадок из федерального и краевого бюджетов было направлено 107 миллионов рублей.
Федеральный проект "Бизнес-спринт" разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект входит в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" и предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.