https://ria.ru/20240508/sportzal-1944717659.html

Новый модульный общедоступный спортзал появится в Хабаровске в ноябре

Новый модульный общедоступный спортзал появится в Хабаровске в ноябре - РИА Новости, 08.05.2024

Новый модульный общедоступный спортзал появится в Хабаровске в ноябре

Первый общедоступный модульный спортзал появится в Хабаровске, работы завершатся в ноябре, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:42

2024-05-08T16:42

2024-05-08T16:43

хабаровский край

хабаровск

россия

хабаровский край

михаил дегтярев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944723376_0:0:747:420_1920x0_80_0_0_91f6861d9e4794aff65f4ec273dd7099.jpg

ХАБАРОВСК, 8 мая — РИА Новости. Первый общедоступный модульный спортзал появится в Хабаровске, работы завершатся в ноябре, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Первый общедоступный спортзал из модульных конструкций мы строим в районе арены "Ерофей" в Хабаровске. Все работы завершатся в ноябре. Проект реализуется по федеральной программе "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что общая сумма финансирования составляет 97,5 миллионов рублей, из них 78 миллионов – это федеральные средства, а 19,5 миллионов – доля краевого бюджета. "Здесь будут проводиться тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, общей физподготовке. Предусмотрены раздевалки, тренерские, судейские, медкабинет. Благодаря современному оснащению и соблюдению всех требований модульная площадка сможет принимать городские и районные соревнования", - разъяснил губернатор. По данным краевого правительства, на сегодняшний день ведется монтаж оборудования на территории парковки арены "Ерофей". Правительство региона напоминает, что также по федеральному проекту "Бизнес-спринт" в крае возведены три "умные" спортивные площадки – две в Хабаровске и одна в Комсомольске-на-Амуре. Первую площадку на территории арены "Ерофей" летом 2023 года открыл глава региона. На спортивном объекте расположены воркаут-зоны, прыжковая яма, место для игры в пляжный волейбол и легкоатлетические дорожки. На создание этих спортплощадок из федерального и краевого бюджетов было направлено 107 миллионов рублей. Федеральный проект "Бизнес-спринт" разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект входит в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" и предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.

https://ria.ru/20240504/beton-1943819061.html

https://ria.ru/20240128/aeroport-1923949820.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровск, россия, хабаровский край, михаил дегтярев