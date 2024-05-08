https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944823310.html
На Кубани боец СВО после ранения производит на 3D-принтере детали на фронт
На Кубани боец СВО после ранения производит на 3D-принтере детали на фронт - РИА Новости, 08.05.2024
На Кубани боец СВО после ранения производит на 3D-принтере детали на фронт
Волонтер Дмитрий Мальцев рассказал РИА Новости, как после получения осколочных ранений ног в зоне спецоперации приехал на реабилитацию в Новороссийск и начал... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:23
2024-05-08T22:23
2024-05-08T22:23
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КРАСНОДАР, 8 мая — РИА Новости. Волонтер Дмитрий Мальцев рассказал РИА Новости, как после получения осколочных ранений ног в зоне спецоперации приехал на реабилитацию в Новороссийск и начал изготавливать на 3D-принтере необходимые фронту детали, в том числе для дронов и гранат, боксы для детонаторов и футляры для медикаментов. Мальцев жил и работал водителем-дальнобойщиком в Екатеринбурге. В феврале 2023 года он пошел в зону спецоперации вслед за братом – кадровым военным. В августе Мальцев подорвался на мине и получил осколочные ранения ног. После лечения в московском госпитале он решил переехать с семьей в Новороссийск, где более благоприятный климат для реабилитации. На Кубани Мальцев сразу начал искать себе дело и общаться с местными волонтерами, предлагая помощь. "Приехали ребята, говорят: что можешь? Я говорю - все могу, что руками можно делать. Сначала мне привозили изделия разные - для дронов, подсветку для артиллерии - я все это паял, собирал... Затем волонтеры привезли мне 3D-принтер - показали, объяснили. Два месяца уже работаю с принтером, печатаю все детали, которые нужны - что просят ребята с "передка", то в первую очередь и печатаем", - рассказал Мальцев. По его словам, ассортимент изготовляемой продукции очень большой. Например, сбросы для дронов, хвостовики и накольники для гранат. Особой популярностью у бойцов пользуются устройства для забивки патронов, капсульницы и футляры для медикаментов. "Принтер у меня круглосуточно печатает, вообще не выключается. Есть какие-то детали, которые печатаются полчаса, а есть до 8 часов. Сейчас я печатаю для детонаторов бокс. Он печатается 5,5 часов. Сейчас вот ребята попросили, 40 штук их надо. Я даже в больницу уезжаю только, когда крупная деталь печатается, чтобы время не терять. Каждая минута на счету. Я по себе знаю, что это все нужно там. Если бы у меня это все было там год назад, как бы это все помогало", - сказал Мальцев. Он уточнил, что изготовленные детали отправляют на херсонское и запорожское направления. Необходимый для принтера пластик закупают за счет спонсорских средств неравнодушных жителей Новороссийска, предпринимателей. Мальцеву предстоит операция и реабилитационный период. При этом, по его словам, фронту он будет оказывать помощь в любом случае.
https://ria.ru/20240430/volonter-1942229319.html
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общество, новороссийск, екатеринбург
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На Кубани боец СВО после ранения производит на 3D-принтере детали на фронт
На Кубани боец СВО после осколочного ранения делает на 3D-детали на фронт
КРАСНОДАР, 8 мая — РИА Новости. Волонтер Дмитрий Мальцев рассказал РИА Новости, как после получения осколочных ранений ног в зоне спецоперации приехал на реабилитацию в Новороссийск и начал изготавливать на 3D-принтере необходимые фронту детали, в том числе для дронов и гранат, боксы для детонаторов и футляры для медикаментов.
Мальцев жил и работал водителем-дальнобойщиком в Екатеринбурге
. В феврале 2023 года он пошел в зону спецоперации вслед за братом – кадровым военным. В августе Мальцев подорвался на мине и получил осколочные ранения ног. После лечения в московском госпитале он решил переехать с семьей в Новороссийск, где более благоприятный климат для реабилитации. На Кубани Мальцев сразу начал искать себе дело и общаться с местными волонтерами, предлагая помощь.
"Приехали ребята, говорят: что можешь? Я говорю - все могу, что руками можно делать. Сначала мне привозили изделия разные - для дронов, подсветку для артиллерии - я все это паял, собирал... Затем волонтеры привезли мне 3D-принтер - показали, объяснили. Два месяца уже работаю с принтером, печатаю все детали, которые нужны - что просят ребята с "передка", то в первую очередь и печатаем", - рассказал Мальцев.
По его словам, ассортимент изготовляемой продукции очень большой. Например, сбросы для дронов, хвостовики и накольники для гранат. Особой популярностью у бойцов пользуются устройства для забивки патронов, капсульницы и футляры для медикаментов.
"Принтер у меня круглосуточно печатает, вообще не выключается. Есть какие-то детали, которые печатаются полчаса, а есть до 8 часов. Сейчас я печатаю для детонаторов бокс. Он печатается 5,5 часов. Сейчас вот ребята попросили, 40 штук их надо. Я даже в больницу уезжаю только, когда крупная деталь печатается, чтобы время не терять. Каждая минута на счету. Я по себе знаю, что это все нужно там. Если бы у меня это все было там год назад, как бы это все помогало", - сказал Мальцев.
Он уточнил, что изготовленные детали отправляют на херсонское и запорожское направления. Необходимый для принтера пластик закупают за счет спонсорских средств неравнодушных жителей Новороссийска, предпринимателей. Мальцеву предстоит операция и реабилитационный период. При этом, по его словам, фронту он будет оказывать помощь в любом случае.