https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944662584.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских военных за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских военных за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:10

2024-05-08T14:10

2024-05-08T14:10

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ в сводке. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 15-й бригады нацгвардии, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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работино

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Ольга Фомченкова

россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф