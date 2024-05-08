https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944662584.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских военных за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:10
2024-05-08T14:10
2024-05-08T14:10
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ в сводке. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 15-й бригады нацгвардии, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских военных за сутки
МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 55 военных ВСУ, три машины и гаубицу