https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944661313.html

Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024

Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ

Российские авиация и артиллерия уничтожили за прошедшие сутки украинские цех по производству беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:05

2024-05-08T14:05

2024-05-08T14:05

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россия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили за прошедшие сутки украинские цех по производству беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в среду Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944653852.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)