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Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ
Российские авиация и артиллерия уничтожили за прошедшие сутки украинские цех по производству беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:05
2024-05-08T14:05
2024-05-08T14:05
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили за прошедшие сутки украинские цех по производству беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в среду Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944653852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили цех по производству беспилотников и склады боеприпасов ВСУ