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Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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22:38 08.05.2024 (обновлено: 22:44 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944825111.html
Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС
Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС
Сотрудничество в рамках ЕАЭС и для России, и для Армении имеет позитивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:38
2024-05-08T22:44
россия
евразийский экономический союз
армения
владимир путин
никол пашинян
политика
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудничество в рамках ЕАЭС и для России, и для Армении имеет позитивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном."Исполнилось десятилетие ЕАЭС. За это время, вот мы сейчас только что с вами перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации", — сказал Путин.По данным российского лидера, для Армении увеличение товарооборота со странами ЕАЭС с 2015 года составил очень значимую величину."В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС", — добавил Путин.
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россия, евразийский экономический союз, армения, владимир путин, никол пашинян, политика
Россия, Евразийский экономический союз, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Политика
Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС

Путин: сотрудничество в рамках ЕАЭС выгодно России и Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудничество в рамках ЕАЭС и для России, и для Армении имеет позитивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.
"Исполнилось десятилетие ЕАЭС. За это время, вот мы сейчас только что с вами перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации", — сказал Путин.
По данным российского лидера, для Армении увеличение товарооборота со странами ЕАЭС с 2015 года составил очень значимую величину.
"В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС", — добавил Путин.
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Вчера, 00:15
 
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