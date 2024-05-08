https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944804806.html

Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук

Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 08.05.2024

Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук

Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:16

2024-05-08T20:16

2024-05-08T20:24

россия

армения

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944760440_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a03df7ac5d94b5908d1c873c1f5e1dc7.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС."Армения — член ЕАЭС. И вы слышали сегодня выступление Никола Воваевича Пашиняна, который настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС", - сказал он журналистам.Оверчук подчеркнул, что "от ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды".Ситуация в отношениях России и ЕАЭС с Арменией с точки зрения экономики находится "в нормальном русле", заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук."Экономически у нас ситуация находится в нормальном русле", — сказал Оверчук журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли он, что ситуация в отношениях с Арменией постепенно вернется в нормальное русло.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

https://ria.ru/20240508/sammit-1944802262.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, армения, евразийский экономический союз, в мире