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Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 08.05.2024
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20:16 08.05.2024 (обновлено: 20:24 08.05.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944804806.html
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 08.05.2024
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук
Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:16
2024-05-08T20:24
россия
армения
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС."Армения — член ЕАЭС. И вы слышали сегодня выступление Никола Воваевича Пашиняна, который настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС", - сказал он журналистам.Оверчук подчеркнул, что "от ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды".Ситуация в отношениях России и ЕАЭС с Арменией с точки зрения экономики находится "в нормальном русле", заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук."Экономически у нас ситуация находится в нормальном русле", — сказал Оверчук журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли он, что ситуация в отношениях с Арменией постепенно вернется в нормальное русло.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html
https://ria.ru/20240508/sammit-1944802262.html
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россия, армения, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Евразийский экономический союз, В мире
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук

Оверчук: членство в ЕАЭС остается выгодным для Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС.
"Армения — член ЕАЭС. И вы слышали сегодня выступление Никола Воваевича Пашиняна, который настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС", - сказал он журналистам.
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Евразийский экономический союз
Вчера, 00:15
Оверчук подчеркнул, что "от ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды".
Ситуация в отношениях России и ЕАЭС с Арменией с точки зрения экономики находится "в нормальном русле", заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук.
"Экономически у нас ситуация находится в нормальном русле", — сказал Оверчук журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли он, что ситуация в отношениях с Арменией постепенно вернется в нормальное русло.
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