https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944804806.html
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 08.05.2024
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук
Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:16
2024-05-08T20:16
2024-05-08T20:24
россия
армения
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944760440_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a03df7ac5d94b5908d1c873c1f5e1dc7.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС."Армения — член ЕАЭС. И вы слышали сегодня выступление Никола Воваевича Пашиняна, который настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС", - сказал он журналистам.Оверчук подчеркнул, что "от ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды".Ситуация в отношениях России и ЕАЭС с Арменией с точки зрения экономики находится "в нормальном русле", заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук."Экономически у нас ситуация находится в нормальном русле", — сказал Оверчук журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли он, что ситуация в отношениях с Арменией постепенно вернется в нормальное русло.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html
https://ria.ru/20240508/sammit-1944802262.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944760440_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6b4bce0b4aadfd70ff0c27bbf51e454c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Евразийский экономический союз, В мире
Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, заявил Оверчук
Оверчук: членство в ЕАЭС остается выгодным для Армении
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС, сообщил и.о. вице-премьера Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС.
"Армения — член ЕАЭС. И вы слышали сегодня выступление Никола Воваевича Пашиняна, который настроен на конструктивную работу в рамках ЕАЭС", - сказал он журналистам.
Оверчук подчеркнул, что "от ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды".
Ситуация в отношениях России
и ЕАЭС с Арменией с точки зрения экономики находится "в нормальном русле", заявил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук.
"Экономически у нас ситуация находится в нормальном русле", — сказал Оверчук журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли он, что ситуация в отношениях с Арменией постепенно вернется в нормальное русло.