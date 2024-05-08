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Лидеры ЕАЭС приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества - РИА Новости, 08.05.2024
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18:40 08.05.2024 (обновлено: 18:54 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944771546.html
Лидеры ЕАЭС приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества
Лидеры ЕАЭС приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества - РИА Новости, 08.05.2024
Лидеры ЕАЭС приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества
Лидеры ЕАЭС в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:40
2024-05-08T18:54
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы проинформировать всех, кто присоединился к нашей работе, что только что мы провели заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по актуальным темам деятельности нашего объединения, приняли решения, касающиеся дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, В мире
Лидеры ЕАЭС приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества

Путин: лидеры ЕАЭС приняли решения по углублению интеграционного сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы проинформировать всех, кто присоединился к нашей работе, что только что мы провели заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по актуальным темам деятельности нашего объединения, приняли решения, касающиеся дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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