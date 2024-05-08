https://ria.ru/20240508/sneg-1944608814.html

В Нижнем Новгороде выпал снег

В Нижнем Новгороде выпал снег - РИА Новости, 08.05.2024

В Нижнем Новгороде выпал снег

Снег выпал в Нижнем Новгороде и области в ночь на среду, временный снежный покров продержится несколько дней, сообщила РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:38

2024-05-08T10:38

2024-05-08T11:15

общество

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Снег выпал в Нижнем Новгороде и области в ночь на среду, временный снежный покров продержится несколько дней, сообщила РИА Новости начальник отдела метеорологических прогнозов "Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Ольга Мокеева. Снегопад начался вечером во вторник и продолжался всю ночь. В соцсетях местные жители размещают фото и видео заснеженных дорог, сугробов на клумбах с цветами и слепленных детьми и взрослыми "майских" снеговиков. "Временный снежный покров установился в разных районах Нижегородской области. Сколько продержится – где-то раньше сойдет, где-то позже… Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя сохраняются практически все праздничные дни. Завтра в Нижнем Новгороде вообще всего плюс 3 градуса, на севере области – плюс 2", - сказала метеоролог. По словам Мокеевой, эта ситуация необычна для региона. "Это очень холодно – на 10-14 градусов ниже нормы. Но самое главное – это заморозки, которые являются опасными явлениями", - подчеркнула метеоролог. По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-10 мая в большинстве районов Нижегородской области, 11-12 мая по северной половине региона ночью и утром сохранятся заморозки местами в воздухе и на поверхности почвы до минус 4 градусов. Ранее сообщалось, что из-за аномально низких для мая температур нижегородские теплоснабжающие организации начали включить отопление в социальных учреждениях - больницах, детских садах и школах.

https://ria.ru/20240503/tyumen-1943768307.html

https://ria.ru/20240505/stavropol-1943962229.html

нижний новгород

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общество, нижний новгород, нижегородская область