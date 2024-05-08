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"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м - РИА Новости, 08.05.2024
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15:14 08.05.2024 (обновлено: 20:13 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sholts-1944690416.html
"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м
"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м - РИА Новости, 08.05.2024
"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м
Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил в социальной сети X канцлера ФРГ Олафа Шольца в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:14
2024-05-08T20:13
в мире
россия
германия
украина
олаф шольц
сергей лавров
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил в социальной сети X канцлера ФРГ Олафа Шольца в неблагодарности по отношению к России за ее прошлые заслуги.Шольц написал на своей странице, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напоминать всем о необходимости защищать мир и свободу."И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор", — ответил ему бизнесмен.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что День Победы сегодня имеет особое значение, поскольку сейчас нацизм снова поднимает голову. По его словам, потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами в очередной раз хотят нанести России стратегическое поражение, разрушить ее, подчинить своим узкокорыстным гегемонистским интересам.
https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, сергей лавров
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Сергей Лавров
"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м

Бизнесмен Дотком обвинил Шольца в неблагодарности России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил в социальной сети X канцлера ФРГ Олафа Шольца в неблагодарности по отношению к России за ее прошлые заслуги.
Шольц написал на своей странице, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напоминать всем о необходимости защищать мир и свободу.
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"И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор", — ответил ему бизнесмен.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что День Победы сегодня имеет особое значение, поскольку сейчас нацизм снова поднимает голову. По его словам, потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами в очередной раз хотят нанести России стратегическое поражение, разрушить ее, подчинить своим узкокорыстным гегемонистским интересам.
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