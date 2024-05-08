https://ria.ru/20240508/sholts-1944690416.html

"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м

"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м - РИА Новости, 08.05.2024

"Позор": Шольца поставили на место после слов о победе в 1945-м

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил в социальной сети X канцлера ФРГ Олафа Шольца в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:14

2024-05-08T15:14

2024-05-08T20:13

в мире

россия

германия

украина

олаф шольц

сергей лавров

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил в социальной сети X канцлера ФРГ Олафа Шольца в неблагодарности по отношению к России за ее прошлые заслуги.Шольц написал на своей странице, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напоминать всем о необходимости защищать мир и свободу."И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор", — ответил ему бизнесмен.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что День Победы сегодня имеет особое значение, поскольку сейчас нацизм снова поднимает голову. По его словам, потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами в очередной раз хотят нанести России стратегическое поражение, разрушить ее, подчинить своим узкокорыстным гегемонистским интересам.

https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html

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россия

германия

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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, сергей лавров