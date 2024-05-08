https://ria.ru/20240508/shestvie-1944806573.html
В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"
В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024
В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"
Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:22
2024-05-08T20:22
2024-05-08T20:22
софия (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937080900_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_e3141d8750abdd626c3abbd99fb58c0e.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев. Сыев разместил в социальных сетях копию письма, которое он получил от столичных чиновников. "Столичная община не согласовывает проведение митинга и шествия, связанных с темой Бессмертный полк-Болгария", - говорится в уведомлении на официальном бланке. Как отмечает газета "24 часа", в 2023 году столичные власти также не разрешили акцию, но активисты подчинились постановлению лишь частично. Они провели задуманное шествие не по проезжей части, а по тротуару.
https://ria.ru/20240217/bolgariya-1928003445.html
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937080900_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_9beef0312745482ce856cb3ebd00a7f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софия (город), в мире
В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"
Мэрия Софии не разрешила провести шествие "Бессмертный полк" 9 мая
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев.
Сыев разместил в социальных сетях копию письма, которое он получил от столичных чиновников.
"Столичная община не согласовывает проведение митинга и шествия, связанных с темой Бессмертный полк-Болгария", - говорится в уведомлении на официальном бланке.
Как отмечает газета "24 часа", в 2023 году столичные власти также не разрешили акцию, но активисты подчинились постановлению лишь частично. Они провели задуманное шествие не по проезжей части, а по тротуару.