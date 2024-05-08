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В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024
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20:22 08.05.2024
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В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"
В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024
В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"
Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:22
2024-05-08T20:22
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев. Сыев разместил в социальных сетях копию письма, которое он получил от столичных чиновников. "Столичная община не согласовывает проведение митинга и шествия, связанных с темой Бессмертный полк-Болгария", - говорится в уведомлении на официальном бланке. Как отмечает газета "24 часа", в 2023 году столичные власти также не разрешили акцию, но активисты подчинились постановлению лишь частично. Они провели задуманное шествие не по проезжей части, а по тротуару.
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софия (город), в мире
София (город), В мире
В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"

Мэрия Софии не разрешила провести шествие "Бессмертный полк" 9 мая

© iStock.com / Media Trading LtdСтатуя в центре города София в Болгарии
Статуя в центре города София в Болгарии - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© iStock.com / Media Trading Ltd
Статуя в центре города София в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев.
Сыев разместил в социальных сетях копию письма, которое он получил от столичных чиновников.
"Столичная община не согласовывает проведение митинга и шествия, связанных с темой Бессмертный полк-Болгария", - говорится в уведомлении на официальном бланке.
Как отмечает газета "24 часа", в 2023 году столичные власти также не разрешили акцию, но активисты подчинились постановлению лишь частично. Они провели задуманное шествие не по проезжей части, а по тротуару.
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