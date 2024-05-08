https://ria.ru/20240508/shestvie-1944806573.html

В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"

В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024

В Софии не разрешили проводить шествие "Бессмертный полк"

Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:22

2024-05-08T20:22

2024-05-08T20:22

софия (город)

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэрия Софии не разрешила проведение в болгарской столице акции-шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил один из организаторов Светослав Сыев. Сыев разместил в социальных сетях копию письма, которое он получил от столичных чиновников. "Столичная община не согласовывает проведение митинга и шествия, связанных с темой Бессмертный полк-Болгария", - говорится в уведомлении на официальном бланке. Как отмечает газета "24 часа", в 2023 году столичные власти также не разрешили акцию, но активисты подчинились постановлению лишь частично. Они провели задуманное шествие не по проезжей части, а по тротуару.

https://ria.ru/20240217/bolgariya-1928003445.html

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софия (город), в мире