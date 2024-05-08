https://ria.ru/20240508/rossiya-1944708825.html

СМИ рассказали об экспорте Швейцарии в Россию

СМИ рассказали об экспорте Швейцарии в Россию - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ рассказали об экспорте Швейцарии в Россию

Несмотря на осуждение действий России и поддержку западных санкций, Швейцария продолжает экспортировать туда товары, пишет RTS. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:05

2024-05-08T16:05

2024-05-08T16:05

экономика

россия

швейцария

украина

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Несмотря на осуждение действий России и поддержку западных санкций, Швейцария продолжает экспортировать туда товары, пишет RTS."Несмотря на этические аспекты, деятельность в России компаний Nestle, JTI, Lacoste и других является законной. В настоящее время <…> лишь военная продукция, товары двойного назначения или предметы роскоши подпадают под санкции и запрещены к экспорту в Россию", — поясняет издание.Так, несмотря на уход с рынка таких компаний как производителя шоколада Lindt и изготовителя цемента Holcim, большинство брендов сохранили свой бизнес в этой стране, указывается в статье.По имеющимся у RTS данным, в 2023 году Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму более 2,6 миллиарда швейцарских франков (больше 200 миллиардов рублей). В основном поставлялись лекарства, не попадающие под санкции из гуманитарных соображений. При этом в подсчётах не учитывалась продукция швейцарских компаний, произведённая в России.После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932834949.html

https://ria.ru/20240507/import-1944547378.html

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экономика, россия, швейцария, украина, владимир путин