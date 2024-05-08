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Более 10 рейсов отправится из Китая в Архангельск в 2024 году - РИА Новости, 08.05.2024
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Архангельская область
Архангельская область
 
17:28 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/reysy-1944748837.html
Более 10 рейсов отправится из Китая в Архангельск в 2024 году
Более 10 рейсов отправится из Китая в Архангельск в 2024 году - РИА Новости, 08.05.2024
Более 10 рейсов отправится из Китая в Архангельск в 2024 году
Правительство Архангельской области, морской торговый порт и компания "Торгмолл" подписали соглашение о регулярных морских перевозках, в рамках которого за... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:28
2024-05-08T17:28
архангельская область
архангельск
китай
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая – РИА Новости. Правительство Архангельской области, морской торговый порт и компания "Торгмолл" подписали соглашение о регулярных морских перевозках, в рамках которого за период навигации через Северный морской путь в 2024 году предполагается организовать порядка 10-12 рейсов из Китая в Архангельск, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "Даём старт регулярным морским перевозкам между Архангельском и Китаем. Сегодня подписали соглашение между областным правительством, Архангельским морским торговым портом и компанией "Торгмолл", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Во встрече, предшествующей подписанию документа, принял участие Кэ Цзинь, представляющий компанию Yangpu Newnew Shipping Co, которая является партнером "Торгмолла". Цыбульский напомнил, что в прошлом году был отправлен тестовый рейс в Китай, время в пути составило 22 дня - в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал. "Результат: в навигацию 2024 года этим маршрутом пройдут уже от 10 до 12 рейсов. Закрепили такой план в подписанном сегодня соглашении", - пояснил глава региона. Губернатор отметил, что проектные возможности архангельского порта составляют порядка 11 миллионов тонн грузов в год. Фактически обрабатывается до 6,5 миллиона тонн, так что, по словам Цыбульского, есть хороший потенциал для увеличения грузооборота. Как отметили в пресс-службе правительства области, основная цель подписанного соглашения – обеспечить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество сторон в области развития морских экспортно-импортных контейнерных перевозок через Северный морской путь из морского порта Архангельск, увеличить объемы перевалки грузов, продолжить работу по созданию благоприятных условий для работы всех участников процесса. Сегодня Архангельский транспортный узел является одним из ключевых центров перевалки грузов для действующих и перспективных арктических проектов "Норникеля", "Новатэка", "Роснефти", "Северной звезды", "Газпромнефти", горнодобывающей компании "Баимская". Существующие глубины порта позволяют принимать суда с осадкой до 9,2 метра и дедвейтом до 35 тысяч тонн. Цыбульский отметил, что компании Yangpu Newnew Shipping Co и "Торгмолл" уже стали надежными партнерами Архангельской области в развитии новых логистических маршрутов между Россией и Китаем. "Думаю, что после подписания соглашения можем найти эффективные взаимовыгодные направления для сотрудничества: с одной стороны, это ваша готовность увеличить объемы перевалки грузов, с другой стороны – наши возможности улучшать сервис и строить необходимую инфраструктуру порта", - отметил Цыбульский. Кэ Цзинь в свою очередь подчеркнул: Архангельск является важным портом с точки зрения китайско-российской логистики. "В этом году планируем возобновить рейсы в Архангельск из Шанхая, задействуем четыре судна, обеспечим импорт и экспорт груза, рассчитываем использовать возможности РЖД для отправки грузов из Архангельска в Москву. Это будут не просто тестовые рейсы, а регулярные перевозки", – пояснил Кэ Цзинь, слова которого приводятся в сообщении Обсуждение сотрудничества по развитию грузоперевозок между Китайской Народной Республикой и Архангельской областью продолжится во время большой бизнес-миссии в Китай, которая состоится в середине мая.
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архангельск, китай, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Китай, Александр Цыбульский

Более 10 рейсов отправится из Китая в Архангельск в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая – РИА Новости. Правительство Архангельской области, морской торговый порт и компания "Торгмолл" подписали соглашение о регулярных морских перевозках, в рамках которого за период навигации через Северный морской путь в 2024 году предполагается организовать порядка 10-12 рейсов из Китая в Архангельск, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
"Даём старт регулярным морским перевозкам между Архангельском и Китаем. Сегодня подписали соглашение между областным правительством, Архангельским морским торговым портом и компанией "Торгмолл", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
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Во встрече, предшествующей подписанию документа, принял участие Кэ Цзинь, представляющий компанию Yangpu Newnew Shipping Co, которая является партнером "Торгмолла".
Цыбульский напомнил, что в прошлом году был отправлен тестовый рейс в Китай, время в пути составило 22 дня - в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал. "Результат: в навигацию 2024 года этим маршрутом пройдут уже от 10 до 12 рейсов. Закрепили такой план в подписанном сегодня соглашении", - пояснил глава региона.
Губернатор отметил, что проектные возможности архангельского порта составляют порядка 11 миллионов тонн грузов в год. Фактически обрабатывается до 6,5 миллиона тонн, так что, по словам Цыбульского, есть хороший потенциал для увеличения грузооборота.
Как отметили в пресс-службе правительства области, основная цель подписанного соглашения – обеспечить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество сторон в области развития морских экспортно-импортных контейнерных перевозок через Северный морской путь из морского порта Архангельск, увеличить объемы перевалки грузов, продолжить работу по созданию благоприятных условий для работы всех участников процесса.
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Сегодня Архангельский транспортный узел является одним из ключевых центров перевалки грузов для действующих и перспективных арктических проектов "Норникеля", "Новатэка", "Роснефти", "Северной звезды", "Газпромнефти", горнодобывающей компании "Баимская". Существующие глубины порта позволяют принимать суда с осадкой до 9,2 метра и дедвейтом до 35 тысяч тонн.
Цыбульский отметил, что компании Yangpu Newnew Shipping Co и "Торгмолл" уже стали надежными партнерами Архангельской области в развитии новых логистических маршрутов между Россией и Китаем.
"Думаю, что после подписания соглашения можем найти эффективные взаимовыгодные направления для сотрудничества: с одной стороны, это ваша готовность увеличить объемы перевалки грузов, с другой стороны – наши возможности улучшать сервис и строить необходимую инфраструктуру порта", - отметил Цыбульский.
Кэ Цзинь в свою очередь подчеркнул: Архангельск является важным портом с точки зрения китайско-российской логистики.
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"В этом году планируем возобновить рейсы в Архангельск из Шанхая, задействуем четыре судна, обеспечим импорт и экспорт груза, рассчитываем использовать возможности РЖД для отправки грузов из Архангельска в Москву. Это будут не просто тестовые рейсы, а регулярные перевозки", – пояснил Кэ Цзинь, слова которого приводятся в сообщении
Обсуждение сотрудничества по развитию грузоперевозок между Китайской Народной Республикой и Архангельской областью продолжится во время большой бизнес-миссии в Китай, которая состоится в середине мая.
 
Архангельская областьАрхангельскКитайАлександр Цыбульский
 
 
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