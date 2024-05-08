https://ria.ru/20240508/razuvaea-1944677298.html

Разуваева рассказала о медали "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года"

Разуваева рассказала о медали "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года" - РИА Новости, 08.05.2024

Разуваева рассказала о медали "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года"

Медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года" является очень значимым атрибутом признания и благодарности, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:48

2024-05-08T14:48

2024-05-08T14:48

россия

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года" является очень значимым атрибутом признания и благодарности, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин распорядился учредить памятную медаль "Всемирный фестиваль молодежи 2024 года, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Такая награда – очень значимый атрибут признания и благодарности. Он играет важную роль в сохранении наследия фестиваля 2024 года, и главное, преемственности его опыта будущими поколениями участников следующих фестивалей", - написала Разуваева в своем официальном Telegram-канале. Она также отметила, что медалью будут награждены граждане и организации, внесшие вклад в подготовку и проведение ВФМ-2024 в "Сириусе". Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240306/putin-1931589648.html

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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik, общество