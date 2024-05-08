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Под Угледаром мужчина пострадал при детонации взрывного устройства
Под Угледаром мужчина пострадал при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 08.05.2024
Под Угледаром мужчина пострадал при детонации взрывного устройства
Мужчина получил ранение в поселке Владимировка в ДНР в результате детонации взрывного устройства, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:51
2024-05-08T12:51
2024-05-08T12:51
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угледар
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Мужчина получил ранение в поселке Владимировка в ДНР в результате детонации взрывного устройства, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 8 мая по состоянию на 12:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка: в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении. Другие подробности происшествия не сообщаются. Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, угледар, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Угледар, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Под Угледаром мужчина пострадал при детонации взрывного устройства
Представительство ДНР: во Владимировке мужчина получил ранение при детонации ВОП