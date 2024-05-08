https://ria.ru/20240508/ranenie-1944639745.html

Под Угледаром мужчина пострадал при детонации взрывного устройства

Под Угледаром мужчина пострадал при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 08.05.2024

Под Угледаром мужчина пострадал при детонации взрывного устройства

Мужчина получил ранение в поселке Владимировка в ДНР в результате детонации взрывного устройства, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:51

2024-05-08T12:51

2024-05-08T12:51

донецкая народная республика

угледар

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Мужчина получил ранение в поселке Владимировка в ДНР в результате детонации взрывного устройства, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 8 мая по состоянию на 12:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка: в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении. Другие подробности происшествия не сообщаются. Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара.

https://ria.ru/20240307/makeevka-1931639535.html

донецкая народная республика

угледар

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донецкая народная республика, угледар, сцкк, происшествия