Сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на израильское наступление
Гебрейесус: сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на наступление Израиля
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) останутся в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на израильское наступление на город, заявил на брифинге в Женеве глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ заранее разместила некоторые запасы на складах и в больницах, но без поступления дополнительной помощи в Газу мы не сможем продолжать оказывать жизненно необходимую помощь больницам. ВОЗ не намерена уходить из Рафаха и будет оставаться и оказывать помощь вместе с нашими партнерами", - сказал он.
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В ночь на вторник сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах , который считается последним оплотом ХАМАС палестинском анклаве. Израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП " Рафах " со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Непосредственно перед началом операции и во время ее проведения участились обстрелы со стороны радикалов по приграничным с сектором Газа районах.
В воскресенье четверо солдат ЦАХАЛ были убиты вблизи КПП "Керем-Шалом" в результате минометного обстрела, который велся из Рафаха.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.