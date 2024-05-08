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Сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на израильское наступление - РИА Новости, 08.05.2024
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17:13 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/rafakh-1944742820.html
Сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на израильское наступление
Сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на израильское наступление - РИА Новости, 08.05.2024
Сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на израильское наступление
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) останутся в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на израильское наступление на город, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:13
2024-05-08T17:13
в мире
рафах (провинция)
воз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) останутся в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на израильское наступление на город, заявил на брифинге в Женеве глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус."ВОЗ заранее разместила некоторые запасы на складах и в больницах, но без поступления дополнительной помощи в Газу мы не сможем продолжать оказывать жизненно необходимую помощь больницам. ВОЗ не намерена уходить из Рафаха и будет оставаться и оказывать помощь вместе с нашими партнерами", - сказал он.В ночь на вторник сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах , который считается последним оплотом ХАМАС палестинском анклаве. Израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП " Рафах " со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Непосредственно перед началом операции и во время ее проведения участились обстрелы со стороны радикалов по приграничным с сектором Газа районах.В воскресенье четверо солдат ЦАХАЛ были убиты вблизи КПП "Керем-Шалом" в результате минометного обстрела, который велся из Рафаха.Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
рафах (провинция)
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в мире, рафах (провинция), воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на израильское наступление

Гебрейесус: сотрудники ВОЗ останутся в Рафахе, несмотря на наступление Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) останутся в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на израильское наступление на город, заявил на брифинге в Женеве глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ заранее разместила некоторые запасы на складах и в больницах, но без поступления дополнительной помощи в Газу мы не сможем продолжать оказывать жизненно необходимую помощь больницам. ВОЗ не намерена уходить из Рафаха и будет оставаться и оказывать помощь вместе с нашими партнерами", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
7 мая, 08:00
В ночь на вторник сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах , который считается последним оплотом ХАМАС палестинском анклаве. Израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП " Рафах " со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Непосредственно перед началом операции и во время ее проведения участились обстрелы со стороны радикалов по приграничным с сектором Газа районах.
В воскресенье четверо солдат ЦАХАЛ были убиты вблизи КПП "Керем-Шалом" в результате минометного обстрела, который велся из Рафаха.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
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