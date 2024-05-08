https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов

Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов - РИА Новости, 08.05.2024

Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов

Жительница подмосковной Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов, принуждая их просить милостыню, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:58

2024-05-08T15:58

2024-05-08T18:05

происшествия

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов, принуждая их просить милостыню, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. "Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали местную жительницу. Она подозревается в использовании рабского труда граждан одного из сопредельных государств", — говорится в релизе. По информации полиции, злоумышленница удерживала в квартире пятерых мужчин и женщину. К ним она применяла "физическое и психологическое насилие", забрала их документы и мобильные телефоны. Кроме того, женщина заставляла своих жертв просить милостыню. Она развозила их по людным местам, а затем наблюдала, контролируя их действия.Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Использование рабского труда". Суд отправил задержанную под стражу.Во время обыска у нее изъяли таблички, на которых написаны просьбы о помощи, деньги, паспорта, смартфоны и банковские карты.

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мигрант о том, как попал в рабство к жительнице Балашихи Жительница подмосковного города Балашиха держала в рабстве шестерых мигрантов, принуждая их просить милостыню, сообщили журналистам в пресс-центре МВД. 2024-05-08T15:58 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье)