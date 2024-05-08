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Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов - РИА Новости, 08.05.2024
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15:58 08.05.2024 (обновлено: 18:05 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов
Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов - РИА Новости, 08.05.2024
Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов
Жительница подмосковной Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов, принуждая их просить милостыню, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:58
2024-05-08T18:05
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов, принуждая их просить милостыню, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. "Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали местную жительницу. Она подозревается в использовании рабского труда граждан одного из сопредельных государств", — говорится в релизе. По информации полиции, злоумышленница удерживала в квартире пятерых мужчин и женщину. К ним она применяла "физическое и психологическое насилие", забрала их документы и мобильные телефоны. Кроме того, женщина заставляла своих жертв просить милостыню. Она развозила их по людным местам, а затем наблюдала, контролируя их действия.Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Использование рабского труда". Суд отправил задержанную под стражу.Во время обыска у нее изъяли таблички, на которых написаны просьбы о помощи, деньги, паспорта, смартфоны и банковские карты.
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Мигрант о том, как попал в рабство к жительнице Балашихи
Жительница подмосковного города Балашиха держала в рабстве шестерых мигрантов, принуждая их просить милостыню, сообщили журналистам в пресс-центре МВД.
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происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов

Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов, собиравших милостыню

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов, принуждая их просить милостыню, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали местную жительницу. Она подозревается в использовании рабского труда граждан одного из сопредельных государств", — говорится в релизе.
© МВД РоссииЖительница Балашихи, которая держала в рабстве шестерых мигрантов
Жительница Балашихи, которая держала в рабстве шестерых мигрантов
© МВД России
Жительница Балашихи, которая держала в рабстве шестерых мигрантов
По информации полиции, злоумышленница удерживала в квартире пятерых мужчин и женщину. К ним она применяла "физическое и психологическое насилие", забрала их документы и мобильные телефоны.
Кроме того, женщина заставляла своих жертв просить милостыню. Она развозила их по людным местам, а затем наблюдала, контролируя их действия.
Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Использование рабского труда". Суд отправил задержанную под стражу.
Во время обыска у нее изъяли таблички, на которых написаны просьбы о помощи, деньги, паспорта, смартфоны и банковские карты.
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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