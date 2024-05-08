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ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 08.05.2024 (обновлено: 14:01 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pvo-1944659518.html
ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 08.05.2024
ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 украинских... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:59
2024-05-08T14:01
специальная военная операция на украине
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сша
франция
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки

МО РФ: ПВО сбила американскую ракету ATACMS, три авиабомбы Hammer и 11 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАФранцияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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