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ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 08.05.2024
ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 украинских... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:59
2024-05-08T13:59
2024-05-08T14:01
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сша, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
МО РФ: ПВО сбила американскую ракету ATACMS, три авиабомбы Hammer и 11 БПЛА ВСУ