https://ria.ru/20240508/pvo-1944659518.html

ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки

ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 08.05.2024

ПВО сбила ракету ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 украинских... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:59

2024-05-08T13:59

2024-05-08T14:01

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 11 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф