https://ria.ru/20240508/putin-1944824086.html

Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно - РИА Новости, 08.05.2024

Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:32

2024-05-08T22:32

2024-05-08T22:55

армения

россия

в мире

владимир путин

никол пашинян

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении."Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации... Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", - сказал Путин.Он добавил, что рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС с 2015 года был значительным. "В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕврАзЭС", - сказал Путин.Он отметил, что товарооборот Армении с РФ также вырос."Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944825111.html

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армения, россия, в мире, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз