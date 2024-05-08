Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 08.05.2024 (обновлено: 22:55 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944824086.html
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно - РИА Новости, 08.05.2024
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:32
2024-05-08T22:55
армения
россия
в мире
владимир путин
никол пашинян
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805656_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_b5d0114925a45c55279b8704d8026a8b.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении."Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации... Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", - сказал Путин.Он добавил, что рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС с 2015 года был значительным. "В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕврАзЭС", - сказал Путин.Он отметил, что товарооборот Армении с РФ также вырос."Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944825111.html
https://ria.ru/20240508/soyuz-1944781129.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805656_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5a9c26957d460512ce505a3648e53dcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, в мире, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз
Армения, Россия, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно, товарооборот вырос

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС
Вчера, 22:38
"Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации... Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", - сказал Путин.
Он добавил, что рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС с 2015 года был значительным. "В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕврАзЭС", - сказал Путин.
Он отметил, что товарооборот Армении с РФ также вырос.
"Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину", - сказал президент РФ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Пашинян оценил значение взаимодействия в ЕАЭС
Вчера, 19:03
 
АрменияРоссияВ миреВладимир ПутинНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала