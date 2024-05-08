https://ria.ru/20240508/putin-1944824086.html
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно - РИА Новости, 08.05.2024
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:32
2024-05-08T22:32
2024-05-08T22:55
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении."Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации... Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", - сказал Путин.Он добавил, что рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС с 2015 года был значительным. "В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕврАзЭС", - сказал Путин.Он отметил, что товарооборот Армении с РФ также вырос."Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944825111.html
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армения, россия, в мире, владимир путин, никол пашинян, евразийский экономический союз
Армения, Россия, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно, товарооборот вырос
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС
, в котором принимал участие премьер Армении.
"Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации... Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", - сказал Путин.
Он добавил, что рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС с 2015 года был значительным. "В 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕврАзЭС", - сказал Путин.
Он отметил, что товарооборот Армении с РФ также вырос.
"Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину", - сказал президент РФ.