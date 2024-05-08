https://ria.ru/20240508/putin-1944737640.html

ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин

ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024

ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура, заявил президент России Владимир РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:05

2024-05-08T17:05

2024-05-08T17:14

евразийский экономический союз

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура, заявил президент России Владимир Путин."С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944739603.html

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евразийский экономический союз, владимир путин, россия