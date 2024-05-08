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ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
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17:05 08.05.2024 (обновлено: 17:14 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944737640.html
ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин
ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура, заявил президент России Владимир РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:05
2024-05-08T17:14
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура, заявил президент России Владимир Путин."С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
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евразийский экономический союз, владимир путин, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
ЕАЭС за 10 лет утвердился как самодостаточная структура, заявил Путин

Путин: за 10 лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная динамичная структура

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за прошедшие 10 лет утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура, заявил президент России Владимир Путин.
"С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Вчера, 17:07
 
Евразийский экономический союзВладимир ПутинРоссия
 
 
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