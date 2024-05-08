https://ria.ru/20240508/putin-1944658890.html

Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности

Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности - РИА Новости, 08.05.2024

Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности

Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:56

2024-05-08T13:56

2024-05-08T13:57

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в указе президента России Владимира Путина об основах госполитики, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными принципами государственной политики в области исторического просвещения являются: ...опора на научные знания и фундаментальные научные исследования, традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности", - говорится в документе. Ранее Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240508/putin-1944658591.html

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общество, россия, владимир путин