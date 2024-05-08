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Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности - РИА Новости, 08.05.2024
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13:56 08.05.2024 (обновлено: 13:57 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/putin-1944658890.html
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности - РИА Новости, 08.05.2024
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности
Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:56
2024-05-08T13:57
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в указе президента России Владимира Путина об основах госполитики, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными принципами государственной политики в области исторического просвещения являются: ...опора на научные знания и фундаментальные научные исследования, традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности", - говорится в документе. Ранее Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности

Историческое просвещение в России будет опираться на науку традиционные ценности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в указе президента России Владимира Путина об основах госполитики, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными принципами государственной политики в области исторического просвещения являются: ...опора на научные знания и фундаментальные научные исследования, традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности", - говорится в документе.
Ранее Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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