https://ria.ru/20240508/putin-1944658890.html
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности - РИА Новости, 08.05.2024
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности
Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:56
2024-05-08T13:56
2024-05-08T13:57
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в указе президента России Владимира Путина об основах госполитики, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными принципами государственной политики в области исторического просвещения являются: ...опора на научные знания и фундаментальные научные исследования, традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности", - говорится в документе. Ранее Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240508/putin-1944658591.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Историческое просвещение в России будет опираться на традиционные ценности
Историческое просвещение в России будет опираться на науку традиционные ценности
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опора на научные знания, традиционные духовно-нравственные ценности является основным принципом госполитики в области исторического просвещения, говорится в указе президента России Владимира Путина об основах госполитики, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными принципами государственной политики в области исторического просвещения являются: ...опора на научные знания и фундаментальные научные исследования, традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности", - говорится в документе.
Ранее Путин утвердил Основы государственной политики в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.