https://ria.ru/20240508/putin-1944605923.html

Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента

Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента - РИА Новости, 08.05.2024

Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента

Китайская сторона поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ, считает, что под руководством лидеров России и Китая отношения двух... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:29

2024-05-08T10:29

2024-05-08T11:17

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китайская сторона поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ, считает, что под руководством лидеров России и Китая отношения двух стран поддерживают здоровое и стабильное развитие, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Путин во вторник принес присягу и официально вступил в должность президента РФ. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ."Китайская сторона поздравляет президента Путина с вступлением в должность", - сказал Линь Цзянь.Линь Цзянь также напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин отправлял Путину телеграмму с поздравлением с избранием на должность президента, выразил уверенность, что под его руководством национальное строительство и социально-экономическое развитие России будут достигать новых результатов.Дипломат отметил, что "под руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения поддерживают здоровое и стабильное развитие". Он также указал на то, что стороны придерживаются принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон."Развитие отношений между двумя странами и сотрудничество в различных областях на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды принесло ощутимую выгоду народам двух стран и сыграло активную роль в содействии развитию и прогрессу во всем мире", - подчеркнул Линь Цзянь.Дипломат напомнил, что в этом году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.Он добавил, что "Китай придает большое значение стратегической роли взаимодействия глав двух государств в двусторонних отношениях".При этом он не стал уточнять даты возможного визита Путина в Китай.Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что у него в мае планируется визит в Китай. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.

https://ria.ru/20240507/putin-1944528170.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942500250.html

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире