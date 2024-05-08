https://ria.ru/20240508/putin-1944579599.html
Встреча Путина с Пашиняном. Прямая трансляция
Встреча Путина с Пашиняном. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.05.2024
Встреча Путина с Пашиняном. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:29
2024-05-08T22:29
2024-05-08T22:29
россия
владимир путин
никол пашинян
армения
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
россия
армения
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Путин на двусторонней встрече с Пашиняном
LIVE: Путин на двусторонней встрече с Пашиняном
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PT1S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, никол пашинян, армения, видео
Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения
Встреча Путина с Пашиняном. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
2024-05-08T22:29
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PT1S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.