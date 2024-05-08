https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1944392940.html
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы
Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на вторые длинные выходные мая, сообщает Туту. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T04:07
2024-05-08T04:07
2024-05-08T04:07
туризм
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туризм
сочи
калининград
минеральные воды
отдых в россии
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на вторые длинные выходные мая, сообщает Туту.Специалисты сервиса путешествий проанализировали продажи билетов на 8 и 9 мая 2024 года. Оказалось, что авиапутешественники чаще всего приобретали проездные документы в две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.Среди зарубежных стран список лидеров возглавляют Узбекистан, Белоруссия, Армения и Турция.На поездах в эти дни туристы чаще всего едут не только в две столицы, но и в Краснодар, Нижний Новгород и Адлер.
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сочи
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, отдых в России
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы
Эксперты: две столицы – самые популярные направления для поездок на 9 Мая