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Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы - РИА Новости, 08.05.2024
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Туризм
 
04:07 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1944392940.html
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы
Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на вторые длинные выходные мая, сообщает Туту. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T04:07
2024-05-08T04:07
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
калининград
минеральные воды
отдых в россии
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на вторые длинные выходные мая, сообщает Туту.Специалисты сервиса путешествий проанализировали продажи билетов на 8 и 9 мая 2024 года. Оказалось, что авиапутешественники чаще всего приобретали проездные документы в две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.Среди зарубежных стран список лидеров возглавляют Узбекистан, Белоруссия, Армения и Турция.На поездах в эти дни туристы чаще всего едут не только в две столицы, но и в Краснодар, Нижний Новгород и Адлер.
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сочи
калининград
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новости - туризм, туризм, сочи, калининград, минеральные воды, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, отдых в России
Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы

Эксперты: две столицы – самые популярные направления для поездок на 9 Мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде на Большом Москворецком мосту в Москве
Мужчина едет на велосипеде на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на вторые длинные выходные мая, сообщает Туту.
Специалисты сервиса путешествий проанализировали продажи билетов на 8 и 9 мая 2024 года. Оказалось, что авиапутешественники чаще всего приобретали проездные документы в две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.
Среди зарубежных стран список лидеров возглавляют Узбекистан, Белоруссия, Армения и Турция.
На поездах в эти дни туристы чаще всего едут не только в две столицы, но и в Краснодар, Нижний Новгород и Адлер.
Девушка с телефоном у цветущего куста сирени в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Весна в Москве и Петербурге. Где в двух столицах увидеть цветущие сады
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмСочиКалининградМинеральные Водыотдых в России
 
 
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