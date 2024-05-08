https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1944392940.html

Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы

Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы - РИА Новости, 08.05.2024

Эксперты рассказали, куда поедут путешественники в День Победы

Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на вторые длинные выходные мая, сообщает Туту. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T04:07

2024-05-08T04:07

2024-05-08T04:07

туризм

новости - туризм

туризм

сочи

калининград

минеральные воды

отдых в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785440955_347:613:2898:2048_1920x0_80_0_0_d3f3cf645b6719ca046376fee3c79c9f.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на вторые длинные выходные мая, сообщает Туту.Специалисты сервиса путешествий проанализировали продажи билетов на 8 и 9 мая 2024 года. Оказалось, что авиапутешественники чаще всего приобретали проездные документы в две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.Среди зарубежных стран список лидеров возглавляют Узбекистан, Белоруссия, Армения и Турция.На поездах в эти дни туристы чаще всего едут не только в две столицы, но и в Краснодар, Нижний Новгород и Адлер.

https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1942608907.html

сочи

калининград

минеральные воды

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сочи, калининград, минеральные воды, отдых в россии