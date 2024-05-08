https://ria.ru/20240508/pryaniki-1944732166.html

В Белгородской области дети испекли пасхальные пряники для бойцов СВО

В Белгородской области дети испекли пасхальные пряники для бойцов СВО - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области дети испекли пасхальные пряники для бойцов СВО

Воспитанники детского сада "Радуга детства" из поселка Майский Белгородского района испекли пасхальные пряники, которые затем передадут военнослужащим,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:56

2024-05-08T16:56

2024-05-08T16:56

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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Воспитанники детского сада "Радуга детства" из поселка Майский Белгородского района испекли пасхальные пряники, которые затем передадут военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, рассказала РИА Новости воспитатель Наталья Хорошева. Как рассказала Наталья, дети заранее выбрали начинку для пряников – повидло и вареную сгущенку. Тесто было изготовлено дома по настоящему пряничному рецепту. Дети с большим энтузиазмом включились в процесс выпечки. Они вырезали пряники в форме пасхального кулича, сердечек и Чебурашки. "По одному пряничку, конечно, дети возьмут к себе домой. Мы еще приготовим пряники для бойцов. Эта акция пасхальная, она проходит раз в год, а вообще акция по изготовлению подарков для военных, она проходит у нас периодически к большим праздникам. Например, мы на ноябрьские праздники отправляли посылки, на Новый год, на 23 февраля и вот сейчас на майские праздники", - сказала Хорошева. По ее словам, родители и сотрудники детского сада также активно помогают в сборе посылок. Собранные сладости, кофе и чай родители приносят в детский сад. Ребята с удовольствием участвуют в сборе посылок, напоминая своим мамам о необходимых для солдат "вкусняшках", добавила педагог. Помимо этого, детский сад активно участвует в волонтерской деятельности в госпитале, куда они также отвозят влажные полотенца, носки и другие полезные мелочи. Дети с удовольствием расписывают кружки для солдат, которые можно использовать для горячих напитков. "Мы никогда об этом не забываем. У нас нет такого, что у нас какая-то акция прошла и об этом забудем. Нет! Вот в понедельник дети придут, опять принесут что-нибудь вкусненькое, и снова у нас будут накапливаться посылки", - отметила Наталья. Недавно в гости к ребятам приходили бойцы-танкисты, вспоминает педагог. Они рассказали детям об истории Великой Отечественной войны на Белгородчине, о Прохоровском поле и Курской дуге. Дети с интересом слушали рассказы солдат и даже спели им песню. На 23 февраля в гости приезжал боец Юрий, который разрешил детям посидеть в военной машине. "Такое тесное взаимодействие с нашими бойцами очень важно для нас", – подчеркнула воспитатель.

https://ria.ru/20231102/noski-1906933543.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородский район, пасха, сво, гуманитарная помощь, благотворительность