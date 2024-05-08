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Суд в ДНР вынес приговор вербовщикам и боевику полка "Азов"* - РИА Новости, 08.05.2024
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15:44 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/prigovor-1944700723.html
Суд в ДНР вынес приговор вербовщикам и боевику полка "Азов"*
Суд в ДНР вынес приговор вербовщикам и боевику полка "Азов"* - РИА Новости, 08.05.2024
Суд в ДНР вынес приговор вербовщикам и боевику полка "Азов"*
Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 14 до 17 лет троих россиян, двое из которых завербовали третьего в полк "Азов"*, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:44
2024-05-08T15:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
краснодар
происшествия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 14 до 17 лет троих россиян, двое из которых завербовали третьего в полк "Азов"*, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Российской Федерации 29-летнего Игоря Горского, 30-летнего Андрея Щербинина и 30-летнего Алексея Изотова", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что Щербинин и Изотов посредством переписки в социальной сети "ВКонтакте" завербовали Горского, проживающего в Краснодаре, в состав полка "Азов"* в качестве наемника. Горский при содействии своих вербовщиков дважды, в 2014 и 2015 годах, покидал территорию РФ и прибывал на территорию Донецкой Народной Республики для участия в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований. Горский, будучи военнослужащим националистического образования, имел все виды довольствия, проходил обучение по обращению с огнестрельным оружием и принимал участие в боевых действиях, проводимых вооруженными формированиями Украины против Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, за что получил материальное вознаграждение. "В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд приговорил Щербинина к 14 годам лишения свободы, Изотова - к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого. Горского - к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Кроме того, суд применил конфискацию имущества Горского на сумму 1,4 миллиона рублей.* Запрещенная в России террористическая организация
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донецкая народная республика, россия, краснодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Краснодар, Происшествия
Суд в ДНР вынес приговор вербовщикам и боевику полка "Азов"*

Суд в ДНР дал от 14 до 17 лет вербовщикам и боевику полка "Азов"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 14 до 17 лет троих россиян, двое из которых завербовали третьего в полк "Азов"*, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Российской Федерации 29-летнего Игоря Горского, 30-летнего Андрея Щербинина и 30-летнего Алексея Изотова", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что Щербинин и Изотов посредством переписки в социальной сети "ВКонтакте" завербовали Горского, проживающего в Краснодаре, в состав полка "Азов"* в качестве наемника. Горский при содействии своих вербовщиков дважды, в 2014 и 2015 годах, покидал территорию РФ и прибывал на территорию Донецкой Народной Республики для участия в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований. Горский, будучи военнослужащим националистического образования, имел все виды довольствия, проходил обучение по обращению с огнестрельным оружием и принимал участие в боевых действиях, проводимых вооруженными формированиями Украины против Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, за что получил материальное вознаграждение.
"В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд приговорил Щербинина к 14 годам лишения свободы, Изотова - к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого. Горского - к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, суд применил конфискацию имущества Горского на сумму 1,4 миллиона рублей.
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