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Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил срок в колонии - РИА Новости, 08.05.2024
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13:10 08.05.2024
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Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил срок в колонии
Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил срок в колонии - РИА Новости, 08.05.2024
Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил срок в колонии
Мужчина, напавший на подростка на парковке на западе Москвы, приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:10
2024-05-08T13:10
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мужчина, напавший на подростка на парковке на западе Москвы, приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В январе правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал добивать ударами в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами. "Вынесен приговор Серику Ибатову... С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры Ибатов приговорен к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По информации Мосгорсуда, Ипатов - боец джиу-джитсу, подросток оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и оскольчатым переломом лба. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил срок в колонии

Избившему подростка в Москве бойцу джиу-джитсу дали 4 года 10 месяцев колонии

© Прокуратура МосквыСерик Ибатов в зале Солнцевского районного суда города Москвы. Кадр видео
Серик Ибатов в зале Солнцевского районного суда города Москвы. Кадр видео
© Прокуратура Москвы
Серик Ибатов в зале Солнцевского районного суда города Москвы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мужчина, напавший на подростка на парковке на западе Москвы, приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В январе правоохранители задержали мужчину по подозрению в избиении подростка на парковке на улице Домостроительная. Отмечалось, что мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего начал добивать ударами в голову, несовершеннолетний был госпитализирован с серьезными травмами.
"Вынесен приговор Серику Ибатову... С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры Ибатов приговорен к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По информации Мосгорсуда, Ипатов - боец джиу-джитсу, подросток оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и оскольчатым переломом лба.
Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений. Приговор в законную силу не вступил.
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