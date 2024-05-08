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Пушилин упразднил представительство ДНР в СЦКК
Пушилин упразднил представительство ДНР в СЦКК - РИА Новости, 08.05.2024
Пушилин упразднил представительство ДНР в СЦКК
Глава ДНР Денис Пушилин постановил упразднить представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:37
2024-05-08T21:37
2024-05-08T21:38
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил упразднить представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Постановляю: 1. Ликвидировать (упразднить) представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. 2. Создать ликвидационную комиссию... из числа государственных гражданских служащих представительства ДНР в СЦКК", - говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина. Глава региона постановил назначить председателем ликвидационной комиссии главного специалиста сектора по вопросам государственной службы и кадров, документационного и материально-технического обеспечения Дейкун Надежду Николаевну, которой поручено утвердить состав комиссии и уведомить сотрудников представительства об увольнении в установленном законом порядке. Кроме того, председателю ликвидационной комиссии поручено передать архивные документы, информационные системы и материальные ценности исполнительному органу ДНР, который обеспечивает деятельность главы республики и правительства, в части, необходимой для выполнения им определенных нормативными правовыми актами республики функций. В указе уточняется, что государственные гражданские служащие министерства продолжают исполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий, до увольнения в соответствии с действующим законом. Процедуру ликвидации поручено завершить не позднее 1 августа 2024 года. Указ вступает в силу со дня официальной публикации.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
Пушилин упразднил представительство ДНР в СЦКК
Пушилин постановил упразднить представительство ДНР в СЦКК до августа
ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин постановил упразднить представительство
Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Постановляю: 1. Ликвидировать (упразднить) представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
. 2. Создать ликвидационную комиссию... из числа государственных гражданских служащих представительства ДНР в СЦКК", - говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина.
Глава региона постановил назначить председателем ликвидационной комиссии главного специалиста сектора по вопросам государственной службы и кадров, документационного и материально-технического обеспечения Дейкун Надежду Николаевну, которой поручено утвердить состав комиссии и уведомить сотрудников представительства об увольнении в установленном законом порядке.
Кроме того, председателю ликвидационной комиссии поручено передать архивные документы, информационные системы и материальные ценности исполнительному органу ДНР, который обеспечивает деятельность главы республики и правительства, в части, необходимой для выполнения им определенных нормативными правовыми актами республики функций.
В указе уточняется, что государственные гражданские служащие министерства продолжают исполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий, до увольнения в соответствии с действующим законом.
Процедуру ликвидации поручено завершить не позднее 1 августа 2024 года.
Указ вступает в силу со дня официальной публикации.