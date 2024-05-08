https://ria.ru/20240508/predstavitelstvo-1944817681.html

Пушилин упразднил представительство ДНР в СЦКК

Пушилин упразднил представительство ДНР в СЦКК - РИА Новости, 08.05.2024

Пушилин упразднил представительство ДНР в СЦКК

Глава ДНР Денис Пушилин постановил упразднить представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:37

2024-05-08T21:37

2024-05-08T21:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил упразднить представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Постановляю: 1. Ликвидировать (упразднить) представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. 2. Создать ликвидационную комиссию... из числа государственных гражданских служащих представительства ДНР в СЦКК", - говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина. Глава региона постановил назначить председателем ликвидационной комиссии главного специалиста сектора по вопросам государственной службы и кадров, документационного и материально-технического обеспечения Дейкун Надежду Николаевну, которой поручено утвердить состав комиссии и уведомить сотрудников представительства об увольнении в установленном законом порядке. Кроме того, председателю ликвидационной комиссии поручено передать архивные документы, информационные системы и материальные ценности исполнительному органу ДНР, который обеспечивает деятельность главы республики и правительства, в части, необходимой для выполнения им определенных нормативными правовыми актами республики функций. В указе уточняется, что государственные гражданские служащие министерства продолжают исполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий, до увольнения в соответствии с действующим законом. Процедуру ликвидации поручено завершить не позднее 1 августа 2024 года. Указ вступает в силу со дня официальной публикации.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, происшествия