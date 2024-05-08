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В Петропавловске-Камчатском потушили открытый огонь на складе
В Петропавловске-Камчатском потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 08.05.2024
В Петропавловске-Камчатском потушили открытый огонь на складе
Открытое горение ликвидировали в Петропавловске-Камчатском, где на территории морского вокзала горел строящийся ангар, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:04
2024-05-08T21:04
2024-05-08T21:04
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в Петропавловске-Камчатском, где на территории морского вокзала горел строящийся ангар, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар на складе на территории торгового морского порта в Петропавловске-Камчатском локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петропавловске-Камчатском потушили открытый огонь на складе
МЧС: в Петропавловске-Камчатском ликвидировали открытое горение на складе