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В Петропавловске-Камчатском потушили открытый огонь на складе

В Петропавловске-Камчатском потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 08.05.2024

В Петропавловске-Камчатском потушили открытый огонь на складе

Открытое горение ликвидировали в Петропавловске-Камчатском, где на территории морского вокзала горел строящийся ангар, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:04

2024-05-08T21:04

2024-05-08T21:04

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в Петропавловске-Камчатском, где на территории морского вокзала горел строящийся ангар, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар на складе на территории торгового морского порта в Петропавловске-Камчатском локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923937258.html

петропавловск-камчатский

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)